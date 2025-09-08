Δεν χρειάστηκε περισσότερο από 1-2 ώρες για να απαντήσουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην έκκληση του υπουργού Εργασίας να μην προχωρήσουν στα απεργιακά μέτρα τα οποία εξήγγειλαν.

Με κοινή ανακοίνωση, οι συντεχνίες, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ αποφάσισαν να προχωρήσουν με τις απεργιακές κινητοποιήσεις (παναπεργία) οι οποίες ήδη έχουν εξαγγελθεί για την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση οι συντεχνίες, στη συνάντηση που είχε προηγηθεί μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και του υπουργού Εργασίας δεν προέκυψε οτιδήποτε θετικό που να διαφοροποιεί τα μέχρι σήμερα αρνητικά δεδομένα.

Ως και τούτου, κάλεσαν τους εργαζόμενους να δώσουν μαζικά και δυναμικά το παρόν τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Πέμπτης.

Αυτούσια η ανακοίνωση των συντεχνιών:

Στην σημερινή σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι εργοδότες επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά, την πάγια θέση τους, για αλλαγές στις προϋποθέσεις παραχώρησης της Α.Τ.Α., που ουσιαστικά αποδομούν τον θεσμό. Πρόσθετα, τόνισαν ότι δεν αποδέχονται καμία ρύθμιση που να διαφοροποιεί το υφιστάμενο ποσό καταβολής της Α.Τ.Α.

Ακόμα και στην θετική αναφορά του Υπουργού, για συζήτηση καθολικής ΑΤΑ, οι εργοδότες την απέρριψαν άμεσα και κατηγορηματικά.

Ουσιαστικά στην σημερινή συνάντηση δεν προέκυψε οτιδήποτε θετικό που να διαφοροποιεί τα μέχρι σήμερα αρνητικά δεδομένα. Ως και τούτου καλούμε όλους του εργαζόμενους να δώσουν μαζικά και δυναμικά το παρόν τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ερχόμενης Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου, 2025 όπως έχουν προγραμματιστεί.