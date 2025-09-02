Αυτό που εν πολλοίς αναμενόταν, τελικά έγινε χθες πράξη, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να προχωρούν σε μια προειδοποιητικού χαρακτήρα παναπεργία στις 11 Σεπτεμβρίου, διάρκειας τριών ωρών. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη παναπεργία, ήταν και πάλι για την ΑΤΑ πριν από περίπου 2,5 χρόνια και συγκεκριμένα λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2023.

Μάλιστα, μετά την λήξη της χθεσινής πανσυνδικαλιστικής διάσκεψης, οι Γενικοί Γραμματείς της ΣΕΚ και της ΠΕΟ προειδοποίησαν ότι η τρίωρη απεργία αποτελεί το πρώτο βήμα σε σχέση με μία σειρά μέτρων, μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος, ο οποίος είναι συλλογικός και καθολικός. Εφόσον χρειαστεί θα υπάρξει κλιμάκωση, σημείωσαν.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο μετά την λήψη της απόφασης από τις συντεχνίες, ο υπουργός Εργασίας απηύθυνε έκκληση στις συντεχνίες να μην προχωρήσουν στη λήψη απεργιακών μέτρων, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «παρά τις διαφωνίες, η εντατική προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας πρέπει να συνεχιστεί και η λήψη απεργιακών μέτρων πρέπει να αποφευχθεί».

Πυρ ομαδόν κατά των συντεχνιών οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Κάλεσαν τις συντεχνίες να αναστείλουν τα μέτρα και να προσέλθουν στον διάλογο για να εξευρεθεί μια οριστική λύση για την ΑΤΑ.

Θα επηρεαστούν όλοι

Αναλυτικότερα, μιλώντας μετά το πέρας της πανσυνδικαλιστικής διάσκεψης, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους σημείωσε ότι θα απεργήσουν όλοι οι τομείς της οικονομίας: κατασκευαστικός τομέας, ξενοδοχειακός τομέας, ο δημόσιος, ο ημιδημόσιος, ο εκπαιδευτικός, νοσοκομεία, λιμάνια, ΜΜΜ, ΜΜΕ, σημειώνοντας ότι πάντοτε λαμβάνονται υπόψη οι ουσιώδεις υπηρεσίες και λαμβάνονται πάντα μέτρα για προσωπικό ασφάλειας. “Είναι το πρώτο βήμα σε σχέση με μία σειρά μέτρων, μέχρις ότου πετύχουμε τον στόχο, ο οποίος είναι συλλογικός και καθολικός”, πρόσθεσε με τη σειρά του ο ΓΓ της ΣΕΚ. “Αυτό είναι το πρώτο βήμα, εφόσον χρειαστεί θα υπάρξει κλιμάκωση”, συμπλήρωσε η κ. Χαραλάμπους.

Αναστολή μέτρων μόνο εάν…

Μόνο στην περίπτωση που προκύψει θετική κατάληξη, ή υποβληθεί ουσιαστική πρόταση, η οποία να βασίζεται στην φιλοσοφία του θεσμού της ΑΤΑ θα προχωρήσουν σε αναστολή της παναπεργίας οι συντεχνίες, δηλώνει ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας.

Μιλώντας στον «Φ» ο κ. Μάτσας σημειώνει ότι δεν έχει οποιοδήποτε νόημα να προσέλθουμε σε μια διαδικασία, η οποία δεν θα προσφέρει τίποτα καινούργιο στο διάλογο και θα πηγαίνει από παράταση σε παράταση. Μόνο στην περίπτωση που προκύψει κάτι ουσιαστικό, θα αποφασίσουμε αναστολή των μέτρων και θα προσέλθουμε στον διάλογο, αναφέρει. Για να προσθέσει ότι δεν θα πρέπει κανείς να παίζει με την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

Έκκληση υπουργού Εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας, σε ανακοίνωση μετά την απόφαση των συντεχνιών ανέφερε ότι παραμένει αφοσιωμένο στη μεσολαβητική διαδικασία για τη διαμόρφωση συγκλίσεων και για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το μέλλον της ΑΤΑ, η οποία προϋποθέτει την εποικοδομητική συμβολή των κοινωνικών εταίρων. Παρά τις δυσκολίες και παρά τις διαφωνίες, η εντατική προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας πρέπει να συνεχιστεί και η λήψη απεργιακών μέτρων πρέπει να αποφευχθεί, για τη διαφύλαξη της εργασιακής ειρήνης και την επιβεβαίωση της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιούνται επαφές και προγραμματίζονται συναντήσεις στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου με τις δύο πλευρές, συμπλήρωσε.

Εργοδότες: Να βρούμε λύση

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης, απηύθυνε έκκληση «προς τους συναδέλφους των συνδικαλιστικών οργανώσεων να εξαντλήσουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, να βρούμε πρακτική λύση για να το κλείσουμε μια και έξω το ζήτημα της ΑΤΑ». Ο κώδικας βιομηχανικός σχέσεων «δίνει τη δυνατότητα στους συναδέλφους από το συνδικαλιστικό κίνημα να αποφύγουν απεργιακά μέτρα γιατί δεν έχει κηρυχθεί αδιέξοδο και με βάση τον κώδικα δεν δύναται να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις», συμπλήρωσε.

Πιο αιχμηρό στην ανακοίνωση του το ΚΕΒΕ, αναφέρει ότι “καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων να προχωρήσουν σε παναπεργία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου”, σημειώνοντας ότι τέτοιες κινήσεις δεν είναι μόνο αδιέξοδες, αλλά και επικίνδυνες για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας. Το ΚΕΒΕ καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να σταματήσουν να οδηγούν την οικονομία σε αδιέξοδο και να επιδείξουν την υπευθυνότητα που απαιτούν οι περιστάσεις.

Μάτσας: Δεν δεχόμαστε μαθήματα

Οι εργαζόμενοι έχουν αποδείξει εδώ και χρόνια την υπευθυνότητα τους και τη σοβαρότητα που τους διακρίνει στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας, ανέφερε στον «Φ» ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας και ως εκ τούτου δεν δεχόμαστε μαθήματα από κανένα. Τόσο το 1974, όσο και στην οικονομική κρίση του 2013, αλλά και στην περίοδο της πανδημίας, οι εργαζόμενοι συμπεριφέρθηκαν υπεύθυνα βάζοντας πάνω απ’ όλα το καλό της χώρας μας, ανέφερε χαρακτηριστικά.