Το ΚΕΒΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων να προχωρήσουν σε παναπεργία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Σε ανακοίνωση του, το Επιμελητήριο αναφέρει ότι τέτοιες κινήσεις δεν είναι μόνο αδιέξοδες, αλλά και επικίνδυνες για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας. Την ώρα που επιχειρήσεις και κοινωνία παλεύουν να διατηρήσουν σταθερότητα και να χτίσουν προοπτικές ανάπτυξης, η επιλογή της αχρείαστης σύγκρουσης τορπιλίζει την παραγωγικότητα, αποθαρρύνει επενδύσεις και πλήττει ευθέως την αξιοπιστία της χώρας μας.

Η προσφυγή σε απεργίες αντί σε ειλικρινή διάλογο αποτελεί ένδειξη ανευθυνότητας. Οι συνέπειες θα είναι δυστυχώς δυσβάσταχτες, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους ίδιους τους εργαζομένους και τα νοικοκυριά, που θα βρεθούν αντιμέτωπα με επιπλέον πιέσεις.

Η επιλογή αυτή συνιστά ξεκάθαρα εκβιαστική τακτική, η οποία όχι μόνο δεν συμβάλλει στη λύση των προβλημάτων, και οδηγεί την οικονομία και την κοινωνία σε αδιέξοδο. Πλήττει δε και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στέλνει αρνητικά μηνύματα στους επενδυτές και στους διεθνείς μας εταίρους.

Το ΚΕΒΕ καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να σταματήσουν να οδηγούν την οικονομία σε αδιέξοδο και να επιδείξουν την υπευθυνότητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Ο μόνος δρόμος είναι ο ουσιαστικός διάλογος και η συνεργασία, με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον και τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της Κύπρου.

Το ΚΕΒΕ καταληκτικά τονίζει ότι η μόνη πραγματική διέξοδος είναι η στήριξη των προσπαθειών του Υπουργού για τη συνέχιση του διαλόγου, με στόχο την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης που να διασφαλίζει τόσο την οικονομική σταθερότητα όσο και την κοινωνική συνοχή.