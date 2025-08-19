Στα πλαίσια της διαβούλευσης των προτεινόμενων νομοσχεδίων της επικείμενης Φορολογικής Μεταρρύθμισης, πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συνάντηση του Δ.Σ. ΚΕΒΕ, της Επιτροπής Οικονομίας ΚΕΒΕ και του Εφόρου Φορολογίας με την ομάδα του.

Εισηγήσεις ΚΕΒΕ

Ως ο θεσμικός και μεγαλύτερος εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας, το ΚΕΒΕ κατέθεσε συγκεκριμένες και στοχευμένες εισηγήσεις αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών, αλλά και την ενίσχυση της πάταξης της φοροδιαφυγής, ούτως ώστε να θωρακίσει και να προστατεύσει τις κυπριακές επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Θετική ανταπόκριση

Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει τη θετική ανταπόκριση του Εφόρου Φορολογίας και της ομάδας του στις ανησυχίες που υπήρχαν, αλλά και στις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εκφράζοντας την ετοιμότητα να στηρίξει μέτρα τα οποία να ενισχύουν τη φοροεισπρακτικότητα του κράτους.

Επόμενα βήματα

Συμφωνήθηκε η κατάθεση και υποβολή των συγκεκριμένων προτάσεων – εισηγήσεων στις αρμόδιες αρχές το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς επίσης και η περαιτέρω ενίσχυση της επικοινωνίας αλλά και της σχέσης των δύο θεσμικών φορέων.