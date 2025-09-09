Με εγκύκλιο προς τα μέλη της ενόψει της τρίωρης απεργίας της 11ης Σεπτεμβρίου για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) υπογραμμίζει ότι παραμένει «προσηλωμένη στον διάλογο» για τη διαμόρφωση μόνιμης και ολοκληρωμένης συμφωνίας στο πλαίσιο των εργασιακών θεσμίων.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, αναφέρει ότι η Ομοσπονδία είχε καλέσει τις συντεχνίες να αποφύγουν δυναμικές κινητοποιήσεις και να συνεχίσουν τον διάλογο, χωρίς ωστόσο η έκκληση αυτή να εισακουστεί.

Διευκρινίσεις για τα δικαιώματα εργαζομένων και εργοδοτών

Η εγκύκλιος παρέχει πρακτικές οδηγίες για τη διαχείριση θεμάτων που ενδέχεται να προκύψουν από την απεργία, επισημαίνοντας ότι:

Η συμμετοχή στην απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και δεν μπορεί να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο καθεστώς απασχόλησης.

είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και δεν μπορεί να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο καθεστώς απασχόλησης. Οι ώρες ή ημέρες αποχής από την εργασία θεωρούνται άνευ απολαβών για τον απεργό.

για τον απεργό. Η μη συμμετοχή στην απεργία αποτελεί επίσης δικαίωμα, με τους εργαζομένους να δικαιούνται διευκολύνσεις για να εργαστούν.

Για τις «Ουσιώδεις Υπηρεσίες» (όπως ηλεκτρισμός, υδατοπρομήθεια, τηλεπικοινωνίες, αερομεταφορές, νοσοκομεία, φυλακές, ασφάλεια και έκτακτες υπηρεσίες) προβλέπεται λειτουργία σε «κατ’ ελάχιστο όριο υπηρεσίας» ώστε να καλύπτονται βασικές ανάγκες του πληθυσμού.

Η εγκύκλιος τονίζει επίσης ότι οι επιχειρήσεις μπορούν, στο μέτρο του δυνατού, να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, ενώ οι απεργοί δικαιούνται ειρηνική πινακιδοφορία, χωρίς όμως να επιτρέπεται εκφοβισμός ή παρενόχληση εργαζομένων.