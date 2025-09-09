Το χαρτί της καθολικής παραχώρησης της ΑΤΑ επιστράτευσε χθες ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου. Παρουσιάζοντας στους κοινωνικούς εταίρους το πλαίσιο με τις θέσεις της κυβέρνησης, όσον αφορά στον εκσυγχρονισμό του θεσμού, ο υπουργός Εργασίας παρέθεσε τέσσερα σημεία στα οποία θα βασιστούν οι αλλαγές αυτές.

Βασικότερο εξ αυτών, ήταν η καθολική παραχώρηση της ΑΤΑ για όλους τους εργαζομένους. Όπως προκύπτει, ελπίδα του υπουργού ήταν να αποτρέψει την επικείμενη παναπεργία από πλευράς των συνδικαλιστικών οργανώσεων και ταυτόχρονα να δώσει νέα ώθηση στο διάλογο για την ανανέωση της μεταβατικής συμφωνίας του 2023.

Μαζί με το πλαίσιο εκσυγχρονισμού της ΑΤΑ, ο υπουργός Εργασίας απηύθυνε και έκκληση προς τις συντεχνίες να μην προχωρήσουν με απεργιακά μέτρα. Έκκληση όμως η οποία δεν εισακούστηκε, αφού λίγη ώρα αργότερα οι συντεχνίες σε κοινή τους ανακοίνωση, ενημέρωσαν ότι προχωρούν κανονικά με την παναπεργία. Με κοινή ανακοίνωση, οι συντεχνίες, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ, σημείωσαν μεταξύ άλλων ότι στη χθεσινή συνάντηση δεν προέκυψε οτιδήποτε θετικό που να διαφοροποιεί τα μέχρι σήμερα αρνητικά δεδομένα και ως εκ τούτου, κάλεσαν τους εργαζόμενους να δώσουν μαζικά και δυναμικά το παρόν τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ερχόμενης Πέμπτης.

Αναλυτικότερα, ο υπουργός Εργασίας κάλεσε χθες στο γραφείο του, τις ηγεσίες εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, με σκοπό να τους αναλύσει τις θέσεις της κυβέρνησης σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό της ΑΤΑ και να σημειώσει την ανάγκη συνέχισης του κοινωνικού διαλόγου. Οι εταίροι έλαβαν από νωρίς τις διαβεβαιώσεις ότι δεν επρόκειτο να υπάρξει διαβούλευση, καθώς με δεδομένη την προκήρυξη απεργιών, οι εργοδότες δεν παρακάθονται σε κοινές συναντήσεις με τις συντεχνίες. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες περί υποβολής μεσολαβητικής πρότασης από τον υπουργό Εργασίας διαψεύστηκαν αρκετά νωρίς, αφού όπως ανέφερε στη συνέχεια και ο ίδιος ο υπουργός, οι συνθήκες αυτή τη στιγμή δεν ευνοούν την υποβολή τέτοιας πρότασης.

Εκσυγχρονισμός ΑΤΑ

Όσον αφορά στις παραμέτρους για εκσυγχρονισμό του θεσμού της ΑΤΑ, ο Γιάννης Παναγιώτου αναφέρθηκε σε τέσσερα σημεία.

(α) Καθολική επέκταση του θεσμού της ΑΤΑ για την κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων.

(β) Δικαιότερη απόδοση για αποκατάσταση του ποσοστού καταβολής, με έμφαση στους χαμηλόμισθους και στην μεσαία τάξη (κλιμακωτό).

(γ) Μηχανισμός για εισαγωγή ασφαλιστικών δικλείδων, ώστε να διασφαλίζεται πως η παραχώρηση της ΑΤΑ, σε συνάρτηση με τον ρυθμό ανάπτυξης ανά περίπτωση, δεν θα πλήττει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

(δ) Θέσπιση κριτηρίων για να μην υπάρχει ανατροφοδότηση πληθωρισμού μέσω της παραχώρησης της ΑΤΑ.

Πώς είδαν τον εκσυγχρονισμό συντεχνίες – εργοδότες

Πώς είδαν όμως τις θέσεις της κυβέρνησης οι κοινωνικοί εταίροι;

Από πλευράς συντεχνιών, τονίζεται ότι έχουν δοθεί τίτλοι ορισμένων σημείων από τον υπουργό Εργασίας, τους οποίους πρέπει να δούμε κάτω από το φακό μιας συνολικής διευθέτησης και φυσικά με το δεδομένο ότι δεν διαφοροποιούν την φιλοσοφία της ΑΤΑ.

Ως εκ τούτου, οι συντεχνίες αποδέχονται την καθολική απόδοση της ΑΤΑ για το σύνολο των εργαζομένων, δεν δέχονται την κλιμακωτή απόδοση της, ενώ φαίνεται να διάκεινται αρνητικά για τα ζητήματα της περαιτέρω ρύθμισης όσον αφορά στο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και την θέσπιση κριτηρίων για την μη ανατροφοδότηση του πληθωρισμού.

Από την πλευρά τους, οι εργοδοτικές οργανώσεις, δεν αποδέχονται την καθολική απόδοση της ΑΤΑ στο σύνολο των εργαζομένων, δέχονται να συζητήσουν το κεφάλαιο της κλιμακωτής απόδοσης της, με έμφαση στους χαμηλόμισθους, έχοντας όμως ως δεδομένο ότι δεν θα αυξηθεί το συνολικό κόστος.

Τέλος, αποδέχονται τη ρύθμιση για το θέμα της ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ δέχονται επίσης να συζητήσουν το ζήτημα της ανατροφοδότησης του πληθωρισμού, σημειώνοντας ότι θα ήταν καλό να επανεξεταστεί ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και τι αυτός περιλαμβάνει.

Προχωρούν με παναπεργία

Δεν χρειάστηκε περισσότερο από 1-2 ώρες για να απαντήσουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην έκκληση του υπουργού Εργασίας να μην προχωρήσουν στα απεργιακά μέτρα τα οποία εξήγγειλαν. Με κοινή ανακοίνωση, οι συντεχνίες, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ αποφάσισαν να προχωρήσουν με τις απεργιακές κινητοποιήσεις (παναπεργία) οι οποίες ήδη έχουν εξαγγελθεί για την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση οι συντεχνίες, στη συνάντηση που είχε προηγηθεί μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και του υπουργού Εργασίας, δεν προέκυψε οτιδήποτε θετικό που να διαφοροποιεί τα μέχρι σήμερα αρνητικά δεδομένα. Ως και τούτου, κάλεσαν τους εργαζόμενους να δώσουν μαζικά και δυναμικά το παρόν τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Πέμπτης.

Αυτούσια η ανακοίνωση των συντεχνιών

Στην σημερινή (χθεσινή) σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι εργοδότες επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά, την πάγια θέση τους, για αλλαγές στις προϋποθέσεις παραχώρησης της Α.Τ.Α., που ουσιαστικά αποδομούν τον θεσμό.

Πρόσθετα, τόνισαν ότι δεν αποδέχονται καμία ρύθμιση που να διαφοροποιεί το υφιστάμενο ποσό καταβολής της Α.Τ.Α. Ακόμα και στην θετική αναφορά του Υπουργού, για συζήτηση καθολικής ΑΤΑ, οι εργοδότες την απέρριψαν άμεσα και κατηγορηματικά. Ουσιαστικά στην σημερινή (χθεσινή) συνάντηση δεν προέκυψε οτιδήποτε θετικό που να διαφοροποιεί τα μέχρι σήμερα αρνητικά δεδομένα. Ως και τούτου καλούμε όλους του εργαζόμενους να δώσουν μαζικά και δυναμικά το παρόν τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ερχόμενης Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου, 2025 όπως έχουν προγραμματιστεί.

Υπ. Εργασίας: Στόχος η αναβάθμιση του θεσμού

Στην ανακοίνωση που ανέγνωσε μετά το πέρας της σύσκεψης ο υπουργός Εργασίας, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το Υπουργείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη μόνιμης και ολοκληρωμένης συμφωνίας για το μέλλον της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, και περιλαμβάνει την αναβάθμιση του θεσμού στην υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού για την ενίσχυση της επάρκειας των απολαβών και την προστασία της αξίας των μισθών.

Η εξέλιξη του κοινωνικού διαλόγου για το μέλλον της ΑΤΑ επιβεβαιώνει ότι για την διαμόρφωση ικανοποιητικών συγκλίσεων είναι απαραίτητη η θετική ανταπόκριση των κοινωνικών εταίρων στην έκκληση για εποικοδομητική συμβολή στην μεσολαβητική διαδικασία.

Παρά τις δυσκολίες και τις διαφωνίες που αναδεικνύονται κατά την παρούσα φάση του κοινωνικού διαλόγου, αναμένεται ότι η συνέχιση της μεσολαβητικής διαδικασίας θα επιτρέψει την δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την κατάθεση μεσολαβητικής πρότασης με θετικές προοπτικές.

Προς αυτή την κατεύθυνση καλούνται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι να προσέλθουν στον κοινωνικό διάλογο με καλή πίστη και θετική προσέγγιση, αποφεύγοντας αντιπαραθετικές τοποθετήσεις, μονομερείς ενέργειες και απεργιακά μέτρα που επιβαρύνουν αρνητικά την διαδικασία, ανέφερε ο Γιάννης Παναγιώτου.