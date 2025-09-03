Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, διαβεβαίωσε την Τετάρτη ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για γεφύρωση των διαφορών ανάμεσα σε συντεχνίες και εργοδοτική πλευρά στο ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Εφικτή συμφωνία με θετική συμβολή

Ο κ. Παναγιώτου υπογράμμισε ότι η επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για την ΑΤΑ είναι εφικτή, εφόσον και οι δύο πλευρές επιδείξουν θετικό πνεύμα. Προανήγγειλε ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Απαντώντας σε ερώτηση, τόνισε ότι η εξαγγελθείσα απεργία των συντεχνιών είναι εκτός πλαισίου του κώδικα βιομηχανικών σχέσεων, καθώς το Υπουργείο δεν έχει κηρύξει αδιέξοδο.

Κοινωνικός διάλογος και κυβερνητική πολιτική

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Κυβέρνηση ακολουθεί ανθρωποκεντρική πολιτική απασχόλησης, με θετικά αποτελέσματα στην αγορά εργασίας, στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη συνοχή της κοινωνίας.

Έκανε αναφορά σε επιτεύγματα, όπως:

πλήρης απασχόληση ,

, ανανέωση συλλογικών συμβάσεων ,

, αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων ,

, δικαιότερη κατανομή αναπτυξιακού μερίσματος.

Τόνισε ότι ο θεσμός της ΑΤΑ προστατεύει την αγοραστική αξία των μισθών από την αύξηση του κόστους ζωής και συνδέεται με τη μεταβατική συμφωνία του 2023, η οποία προβλέπει κατάληξη σε μόνιμη συμφωνία έως το 2025.

Συστάσεις προς κοινωνικούς εταίρους

Ο Υπουργός κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν εποικοδομητική συμβολή ώστε να υπάρξει πρόοδος και να αποφευχθούν τα απεργιακά μέτρα. Υπογράμμισε ότι οι διαδικασίες πρέπει να τηρούνται, καθώς οι δημόσιες ανακοινώσεις για μέτρα επηρεάζουν τη μεσολαβητική διαδικασία.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα κοινής συνάντησης εργοδοτών και συντεχνιών, είπε ότι αυτό θα αξιολογηθεί αναλόγως της εξέλιξης των διαβουλεύσεων.

Ξενοδοχειακή βιομηχανία

Σε σχέση με τις επικρίσεις συντεχνιών για τη μη τήρηση συμφωνιών στον ξενοδοχειακό τομέα, ο κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι η ανανεωμένη συλλογική σύμβαση μέχρι το 2027 αποτελεί παράδειγμα τριμερούς συνεργασίας. Αναγνώρισε ότι διαφορές υπάρχουν, όμως αρκετές έχουν ήδη επιλυθεί, ενώ άλλες βρίσκονται στο τελικό στάδιο διευθέτησης.

Κυβέρνηση και δημόσιο συμφέρον

Απαντώντας σε σχόλια ότι η Κυβέρνηση ευνοεί την εργοδοτική πλευρά, ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, χωρίς να ταυτίζεται με καμία πλευρά.

