ΟΙ συνδικαλιστικές οργανώσεις προχώρησαν εν πολλοίς στο αναμενόμενο. Στην εξαγγελία, δηλαδή, σε προειδοποιητικού χαρακτήρα παναπεργία στις 11 Σεπτεμβρίου, διάρκειας τριών ωρών για την ΑΤΑ. Το γεγονός ότι δίνεται χρόνος μέχρι να γίνει το πρώτο βήμα, τούτο σημαίνει ότι υπάρχει διάθεση για να υπάρξει συνεννόηση.

ΣΕ αυτή τη φάση, είναι προφανές πως δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια συζήτησης καθώς πρόδηλες είναι οι διαφωνίες. Πρέπει να σημειωθεί πως υπήρξε παναπεργία για την ΑΤΑ πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2023. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί πως ο θεσμός της ΑΤΑ πλήγηκε όταν η τότε κυβέρνηση προσαρμόσθηκε στις απαιτήσεις της τρόικα και «πάγωσε» τον θεσμό. Αυτά για την ιστορία.

ΤΟ ζητούμενο σήμερα είναι να γίνουν όλα όσα πρέπει για να αποφευχθεί η τρίωρη παναπεργία. Το ζητούμενο σήμερα είναι να αξιοποιηθεί ο χρόνος μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου, μέσα από επαφές και συναντήσεις ώστε να μην πραγματοποιηθεί η προειδοποιητική στάση εργασίας. Κι αυτό γιατί καμία εμπλεκόμενη πλευρά δεν θεωρεί πως η απεργία είναι αυτοσκοπός.

ΚΑΙ θα πρέπει να γίνουν κινήσεις από πλευράς της κυβέρνησης, του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επειδή η πανσυνδικαλιστική διάσκεψη προειδοποίησε ότι δεν θα περιοριστούν οι εργαζόμενοι να περιορισθούν στην τρίωρη προειδοποιητική απεργία. Συνεπώς για να μην υπάρξει και επόμενο βήμα, που προφανώς θα είναι κλιμάκωση των απεργιακών μέτρων, οι αρμόδιοι αλλά και οι εμπλεκόμενοι εν γένει, οφείλουν να βρουν τρόπο να συμφωνήσουν.

ΣΗΜΕΡΑ τούτο φαντάζει δύσκολο καθώς υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν διαφωνίες, που μπορεί να μην είναι αγεφύρωτες αλλά είναι υπαρκτές. Είμαστε, ωστόσο, βέβαιοι ότι δεν υπάρχει διαφορά που δεν μπορεί να επιλυθεί φτάνει να υπάρχει διάθεση και βούληση από όλους. Προφανώς και για να φθάσουμε σε αυτό το σημείο, της απεργίας, έχουν γίνει όλα όσα αναμένονταν, πλην όμως δεν τα βρήκαν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εργασίας δεν έχει κηρύξει αδιέξοδο. Και δεν αναμενόταν να γίνει τούτο σε αυτό το στάδιο. Ως εκ τούτου, επειδή χρόνος υπάρχει μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου, θα πρέπει- επαναλαμβάνουμε φορτικά- να γίνουν βήματα προς την κατεύθυνση επίτευξης συμφωνίας.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και δεν υπάρχει μαγική φόρμουλα. Υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Όπως ανέφερε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, η μεσολαβητική διαδικασία προϋποθέτει την εποικοδομητική συμβολή των κοινωνικών εταίρων. Προϋποθέτει, ασφαλώς, και αποτελεσματική παρέμβαση, μεσολάβηση από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας. Αναμένουμε.