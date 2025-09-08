Ανατροπή του σκηνικού γύρω από τον αναποτελεσματικό μέχρι στιγμής κοινωνικό διάλογο για την υπογραφή νέας συμφωνίας για την καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής φέρνει η θέση της Κυβέρνησης, όπως την κατέθεσε το απόγευμα της Δευτέρας στους κοινωνικούς εταίρους ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου.

Μετά το τέλος της συνάντησης που είχε με την εργοδοτική και συνδικαλιστική πλευρά, ο κ. Παναγιώτου ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ότι ανέλυσε σήμερα στις δύο πλευρές τους τέσσερις πυλώνες της θέσης της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό του θεσμού της ΑΤΑ.

Η ΑΤΑ, όπως την προωθεί η Κυβέρνηση, περιλαμβάνει:

1. Επέκταση της καταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής σε όλους τους εργαζόμενους, περιλαμβανομένων εκείνων του ιδιωτικού τομέα.

2. Δίκαιη κατανομή του ποσοστού αυτόματης αναπροσαρμογής, με έμφαση στους χαμηλόμισθους (κλιμακωτή παραχώρηση).

3. Μηχανισμός για εισαγωγή ασφαλιστικών δικλείδων, ώστε να διασφαλίζεται πως η παραχώρηση της ΑΤΑ, σε συνάρτηση με τον ρυθμό ανάπτυξης ανά περίπτωση, δεν θα πλήττει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

4. Θέσπιση κριτηρίων για να μην υπάρχει ανατροφοδότηση πληθωρισμού μέσω της παραχώρησης της ΑΤΑ.

Αν και δεν έγινε περαιτέρω ανάλυση της κυβερνητικής πρότασης προς τους δημοσιογράφους, συνάγεται πως αυτή προϋποθέτει τη νομοθετική ρύθμιση του θεσμού, στη βάση των πυλώνων που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Ο υπουργός Εργασίας κάλεσε τη συνδικαλιστική πλευρά να μην προχωρήσει στην τρίωρη στάση εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα την Πέμπτη, ώστε να δοθεί συνέχεια στον διάλογο.

Συντεχνίες: Κανονικά η παναπεργία

Πριν από λίγο, οι οργανώσεις ΣΕΚ – ΠΕΟ – ΠΑΣΥΔΥ – ΔΕΟΚ εξέδωσαν ανακοίνωση, με την οποία χαρακτηρίζουν θετική την πρόταση του υπουργού Ενέργειας για καθολική απόδοση της ΑΤΑ, αλλά σημειώνεουν πως η εργοδοτική πλευρά απέρριψε αμέσως την πρόταση.

Η ανακοίνωση των τεσσάρων συντεχνιών: «Στην σημερινή σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι εργοδότες επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά, την πάγια θέση τους, για αλλαγές στις προϋποθέσεις παραχώρησης της Α.Τ.Α., που ουσιαστικά αποδομούν τον θεσμό. Πρόσθετα, τόνισαν ότι δεν αποδέχονται καμία ρύθμιση που να διαφοροποιεί το υφιστάμενο ποσό καταβολής της Α.Τ.Α.

Ακόμα και τη θετική αναφορά του Υπουργού, για συζήτηση καθολικής ΑΤΑ, οι εργοδότες την απέρριψαν άμεσα και κατηγορηματικά.

Ουσιαστικά στη σημερινή συνάντηση δεν προέκυψε οτιδήποτε θετικό που να διαφοροποιεί τα μέχρι σήμερα αρνητικά δεδομένα.

Ως και τούτου καλούμε όλους του εργαζόμενους να δώσουν μαζικά και δυναμικά το παρόν τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ερχόμενης Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου, 2025 όπως έχουν προγραμματιστεί»