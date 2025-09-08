Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Παναγιώτου θα έχει το απόγευμα της Δευτέρας κοινή συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, οι εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις θα προσέλθουν στο Υπουργείο στις 4:30 μ.μ..

Ο Υπουργός είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις για την ΑΤΑ θα ανακοινωθούν δημόσια στις αρχές αυτής της εβδομάδας.

Την ίδια ώρα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν εξαγγείλει τρίωρη στάση εργασίας για την ερχόμενη Πέμπτη, από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ., ως μέσο πίεσης στις διαπραγματεύσεις.