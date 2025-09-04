Δυόμιση περίπου ώρες διήρκησε η συνάντηση που είχαν το απόγευμα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, και οι εκπρόσωποι των συντεχνιών για το θέμα της ΑΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συντεχνίες έθεσαν και πάλι στον Υπουργό το πλαίσιο των αιτημάτων τους, χωρίς να υποχωρούν στο θέμα της διατήρησης της φιλοσοφίας της ΑΤΑ και της πλήρους αποκατάστασής της. Κατ’ επέκταση ο σχεδιασμός για την απεργιακή κινητοποίηση της 11ης Σεπτεμβρίου δεν διαφοροποιείται.

Ο Υπουργός Εργασίας αναμένεται να έχει συνάντηση το πρωί της Παρασκευής, στις 9:00 π.μ., με τις εργοδοτικές οργανώσεις για το ίδιο θέμα.

ΚΥΠΕ