Με προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο κανονικοποίησης των ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) εμφανίστηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου. Η συζήτηση συνεχίστηκε τη Δευτέρα με αντικείμενο προτάσεις νόμου βουλευτών που αφορούν ευκολότερη αποπληρωμή των οφειλών με δόσεις και μεγαλύτερη ευελιξία.

Ο Υπουργός τόνισε ότι οι εισφορές προς το ΤΚΑ είναι η μοναδική πηγή εσόδων και καθοριστικής σημασίας για την καταβολή παροχών. Ανέφερε ότι τα σχέδια ρυθμίσεων της τελευταίας δεκαετίας, τα οποία εφαρμόστηκαν λόγω οικονομικής κρίσης και πανδημίας, δεν μπορούν να μετατραπούν σε μόνιμη πρακτική. «Δεν μπορεί να δημιουργείται η εντύπωση πως κάθε πέντε χρόνια θα υπάρχει νέο σχέδιο ρύθμισης», σημείωσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε, στο πρώτο σχέδιο ρύθμισης συμμετείχαν 8.000 οφειλέτες με εισπράξεις €58,5 εκατ., αλλά με ποσοστό μη συμμόρφωσης 51,3%. Στο δεύτερο σχέδιο, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, συμμετέχουν 5.000 οφειλέτες, με εισπράξεις περίπου €39 εκατ. και ποσοστό μη συμμόρφωσης πάνω από 60%. «Συνολικά έχουν εισπραχθεί περί τα €90 εκατ.», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η συνέπεια στις τρέχουσες εισφορές ώστε να αποφεύγονται δικαστικές διαδικασίες.

Η βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι η πρότασή τους αποσκοπεί σε απλούστερη και πιο δίκαιη διαδικασία ρύθμισης χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, προειδοποίησε ότι καμία ρύθμιση δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, τονίζοντας ότι «το ΤΚΑ ανήκει στους εργαζόμενους και συνταξιούχους».

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, κατέθεσε πρόταση για αύξηση των δόσεων αποπληρωμής από 54 σε 100 για οφειλές άνω των €30.000, προκειμένου να δοθεί «ουσιαστική ανάσα» σε πολίτες και επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, η ρύθμιση αυτή μπορεί να ενισχύσει τα έσοδα του Ταμείου, να αποτρέψει κατασχέσεις και να στηρίξει τη συνέπεια στις τρέχουσες εισφορές.

Ο Υπουργός Εργασίας δεσμεύτηκε ότι ο διάλογος με τη Βουλή και τους κοινωνικούς εταίρους θα συνεχιστεί, ώστε να καταρτιστεί συνολική και συνταγματικά ορθή πρόταση χωρίς να υπονομεύεται η χρηματοδότηση του ΤΚΑ.

ΚΥΠΕ