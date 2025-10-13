Τέλος του μήνα – αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το πακέτο των νομοθετημάτων για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, απαντώντας σε ερωτήσεις, ανέφερε πως τα νομοσχέδια βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία, επισημαίνοντας πως η προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι να κατατεθούν στο Κοινοβούλιο το συντομότερο.

Είπε, επίσης, πως στα νομοσχέδια έχει περιληφθεί η μελέτη ανάλυσης κινδύνου. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, τα πλεονάσματα της επόμενης χρονιάς είναι η συνέχιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας, μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης. Υπέδειξε πως η καλή πορεία της οικονομίας θα πρέπει να διατηρηθεί, προσθέτοντας πως μια από τις δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι η φορολογική μεταρρύθμιση. «Η φορολογική μεταρρύθμιση δεν είναι κοινωνική πολιτική, ωστόσο έχουν μπει σε αυτήν πρόνοιες σε σχέση με το οικογενειακό εισόδημα, πρόνοιες για την παιδεία, στέγαση και πράσινη μετάβαση» κατέληξε.