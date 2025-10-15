Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, πραγματοποίησε επίσημη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), Abdulla bin Touq Al Marri, στο περιθώριο της διεθνούς έκθεσης GITEX GLOBAL 2025 στο Ντουμπάι. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και στην προώθηση νέων πρωτοβουλιών μεταξύ Κύπρου και ΗΑΕ.

Δημιουργία του Cyprus Business Council στο Ντουμπάι

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την επικείμενη σύσταση του Cyprus Business Council, που θα έχει έδρα το Ντουμπάι και θα απαρτίζεται από εκπροσώπους κυπριακών επιχειρήσεων δραστηριοποιούμενων στα ΗΑΕ.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, το καταστατικό του Συμβουλίου θα υπογραφεί επίσημα από τα ιδρυτικά του μέλη στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Doers Summit (26–27 Νοεμβρίου).

Ενημέρωση για την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο κ. Παπαναστασίου ενημέρωσε τον κ. Al Marri για την επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία τη 1η Ιανουαρίου 2026, παρουσιάζοντας τις βασικές προτεραιότητες της Κύπρου σε τομείς ενέργειας, εμπορίου και βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η προοπτική εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΑΕ, η οποία παραμένει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα και ενδιαφέρει αμφότερες τις πλευρές.

Συνεργασία σε ενεργειακά έργα και υποδομές

Ο Υπουργός Ενέργειας ενημέρωσε για την πρόοδο σε σημαντικά έργα, όπως το Τεχνολογικό Πάρκο, η Μαρίνα Πάφου, η ενεργειακή διασύνδεση και άλλες υποδομές στρατηγικής σημασίας που ενισχύουν τη συνεργασία Κύπρου–ΗΑΕ στον ενεργειακό τομέα.

Ο ίδιος υπογράμμισε τον ρόλο της συνεργασίας Κύπρου–Αιγύπτου, η οποία συμβάλλει στη σταθερότητα και ανάπτυξη της Ανατολικής Μεσογείου.

Ενδιαφέρον των ΗΑΕ για επενδύσεις στην Κύπρο

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας των ΗΑΕ εξήρε τη σχέση εμπιστοσύνης με την Κύπρο, χαρακτηρίζοντάς την αξιόπιστο εταίρο στην περιοχή.

Παράλληλα, εξέφρασε ενδιαφέρον εταιρειών από τα ΗΑΕ να επενδύσουν στην Κύπρο, ενώ ενημέρωσε για τη διοργάνωση του συνεδρίου Investopia στην Αθήνα, όπου η ενέργεια θα αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης, δεδομένου ότι «χωρίς ενέργεια δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως τα AI Datacenters».

Νέα συνάντηση τον Νοέμβριο

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο του Doers Summit και της 1ης Γενικής Συνέλευσης του Cyprus Business Council, με στόχο να προωθήσουν περαιτέρω τη διμερή οικονομική συνεργασία και να εμβαθύνουν τις ενεργειακές συνέργειες Κύπρου–ΗΑΕ.