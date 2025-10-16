Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η συνάντηση των συντεχνιών με τον Υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, για το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), η οποία ακολούθησε την πρωινή συνάντηση του Υπουργού με τις εργοδοτικές οργανώσεις.

Και στις δύο συναντήσεις συμμετείχε και ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Όπως και οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων νωρίτερα, έτσι και οι εκπρόσωποι των συντεχνιών δεν προχώρησαν σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, η οποία διήρκησε περίπου δύο ώρες.

Όπως σημειώνεται η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και οι συναντήσεις θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, με στόχο την κατάληξη σε μόνιμη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

ΚΥΠΕ