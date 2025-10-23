Με γραπτή του δήλωση, με τίτλο «Τέρμα οι μύθοι για τη φορολογία των υπερκερδών των τραπεζών», ο Επικεφαλής Τομέα Οικονομίας του ΑΚΕΛ Χάρης Πολυκάρπου κάνει αναφορά στη χθεσινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών των τραπεζών: Μαθήματα από τις χώρες της Βαλτικής”, για την οποία έγραψε σήμερα ο «Φιλελεύθερος».

Ο κ. Πολυκάρπου αναφέρει πως η έκθεση της Κομισιόν «καταρρίπτει τις κινδυνολογίες και τα ατεκμηρίωτα επιχειρήματα που επιστράτευσε το τραπεζικό λόμπι των κομμάτων στη Βουλή τον περασμένο Δεκέμβρη, για να σταματήσει την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για τη φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών των τραπεζών.

»Η έκθεση, συνεχίζει το στέλεχος του ΑΚΕΛ, «διαπιστώνει ότι αυτά τα μέτρα -όταν εφαρμόστηκαν στις χώρες της Βαλτικής- δεν δημιούργησαν κανένα κίνδυνο στα κεφάλαια των τραπεζών ή στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα των χωρών και ξεσκεπάζει τους μύθους που επιστράτευσε τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΔΗΠΑ-ΒΟΛΤ κατά την καταψήφιση της πρότασης στη Βουλή.

»Υπό το φως των νέων δεδομένων η Κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει αν μελετά την εισαγωγή τέτοιων ρυθμίσεων στην επικείμενη φορολογική μεταρρύθμιση ή αν θα συνεχίσει να δηλώνει πίστη στα συμφέροντα των τραπεζών» αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ.

Και καταλήγει με τα εξής: «Υπενθυμίζουμε ότι η καταψήφιση της πρότασης του ΑΚΕΛ στέρησε €100 εκ. από τα δημόσια ταμεία, τα οποία θα διοχετεύονταν για ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους και ειδικότερα για την ενίσχυση των παροχών και των προγραμμάτων για τη στεγαστική πολιτική. Ιδού λοιπόν τα αποτελέσματα των «υπεύθυνων» πολιτικών τους. Να πληρώνει ο λαός για να στοιβάζουν κέρδη οι τράπεζες».