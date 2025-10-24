Από προσωπικές συνεντεύξεις περνούν πλέον αρκετοί πολίτες που επιδιώκουν να ενοικιάσουν κατοικία, καλούμενοι να δηλώσουν τα εισοδήματά τους αλλά και την οικογενειακή τους κατάσταση στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και σπιτιών.

Το φαινόμενο αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση και τη μειωμένη προσφορά στέγης. Οι ενδιαφερόμενοι «συνωστίζονται» και ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να εξασφαλίσουν ακίνητα που θεωρούνται, σε σχέση με τις τιμές της αγοράς, «ευκαιρίες».

Η τάση αυτή έχει ενταθεί τελευταία, με τα υψηλά ενοίκια να μην λειτουργούν αποτρεπτικά, καθώς η ανάγκη για στέγαση υπερισχύει. Αν και διαχρονικά οι ιδιοκτήτες ζητούσαν πληροφορίες για το «who is who» των υποψήφιων ενοικιαστών, πλέον η ζήτηση και οι πολλαπλές επιλογές που έχουν οι ιδιοκτήτες καθιστούν τις διαδικασίες πιο «αυστηρές».

Πολλά τα κριτήρια

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, όπως είναι λογικό, το βασικό κριτήριο παραμένει το ύψος του μισθού και γενικότερα η οικονομική δυνατότητα του ενδιαφερόμενου ενοικιαστή. Το σταθερό εισόδημα, το είδος της εργασίας και η πληρωμή προκαταβολών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες, ωστόσο, ο «έλεγχος» δεν σταματά εκεί.

Αναλόγως περίπτωσης, διαφοροποιούνται και οι επιπλέον απαιτήσεις του ιδιοκτήτη, αφού κάποιες φορές ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου, ή ακόμη αν έχει κατοικίδια.

Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις η ύπαρξη κατοικιδίων μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες ανησυχούν για φθορές ή ενοχλήσεις. Το φαινόμενο αυτό υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα και τις πολλές επιλογές που έχουν οι ιδιοκτήτες υπάρχει περίπτωση ένας ενδιαφερόμενος να απορριφθεί λόγω κατοικιδίου, χωρίς καν να του αναφερθεί ευθέως.

Τουλάχιστον παλαιότερα, στις περιγραφές των ακινήτων αναφερόταν ρητά ότι τα κατοικίδια απαγορεύονται, μια πρακτική που είχε προκαλέσει έντονη κριτική τόσο από φιλόζωους όσο και από πολίτες που τη θεωρούσαν άδικη. Με τον καιρό, αυτό στάθηκε και η αφορμή ώστε αρκετοί ιδιοκτήτες να αλλάξουν στάση και να αποδεχθούν τα κατοικίδια ως κανονικά μέλη μιας οικογένειας, επιτρέποντας έτσι την παρουσία τους στα ακίνητά τους.

Λιγοστές οι επιλογές

Στο σημερινό πλαίσιο της στεγαστικής κρίσης, οι επιλογές για ενοικίαση διαμερισμάτων ή κατοικιών είναι περιορισμένες. Εάν εντοπιστεί κάποιο ακίνητο σε λογική τιμή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για έντονο ανταγωνισμό.

Αντιθέτως, οι επιλογές για τους ιδιοκτήτες έχουν πολλαπλασιαστεί. Τα ακίνητα δύσκολα μένουν κενά και γι’ αυτό σπάνια προσφέρονται στον πρώτο ενδιαφερόμενο. Οι ιδιοκτήτες πλέον γνωρίζουν ότι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλούς υποψήφιους, ανεβάζοντας κάποιες φορές, εκτός από τις τιμές των ενοικίων, και τις απαιτήσεις τους.

Σε δυσμενή θέση οι χαμηλόμισθοι

Πλεόν δεν αρκεί ένας ενοικιαστής να μπορεί να καλύψει απλά το ποσό του ενοικίου, αφού θα πρέπει να ανταγωνιστεί άλλους σε σχέση με το ικανοποιητικό εισόδημα, εγγυήσεις και πολλές φορές το κοινωνικό προφίλ που να ικανοποιεί τον εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Συγκεκριμένα, εκτός από τα ήδη υψηλά ενοίκια, καλούνται να ανταγωνιστούν δεκάδες άλλους ενδιαφερόμενους για λίγα διαθέσιμα ακίνητα, αφού ακόμη και όταν εντοπίσουν κάποιο ακίνητο σε προσιτή τιμή, συχνά απορρίπτονται λόγω εισοδηματικών ή οικογενειακών κριτηρίων.

Πού έφτασαν οι τιμές των ενοικίων

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, οι Λεμεσιανοί συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα για ενοικίαση διαμερίσματος, με τις τιμές να ξεπερνούν τις 2.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Λευκωσία

⦁ Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου: Από 600 με 650 ευρώ

⦁ Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων: Από 800 με 900 ευρώ

⦁ Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων: Από 1.000 με 1.100 ευρώ



Λεμεσός

⦁ Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου: Από 1.000 με 1.100 ευρώ

⦁ Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων: Από 1.400 με 1.500 ευρώ

⦁ Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων: Από 1.900 με 2.000+ ευρώ



Λάρνακα

⦁ Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου: Από 500 με 600 ευρώ

⦁ Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων: Από 700 με 800 ευρώ

⦁ Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων: Από 900 με 1.000 ευρώ



Πάφος

⦁ Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου: Από 500 με 550 ευρώ

⦁ Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων: Από 700 με 800 ευρώ

⦁ Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων: Από 800 με 900 ευρώ

