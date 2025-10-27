Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι πωλήσεις πετρελαιοειδών στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο 2025, με άνοδο 11,2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τους 144.720 τόνους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, οι πωλήσεις κατέγραψαν συνολική αύξηση 4,7%.
Τι οδήγησε στην αύξηση
Η άνοδος αποδίδεται κυρίως:
- Στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία, που αυξήθηκαν κατά 112,3%
- Στις προμήθειες σε αεροπλάνα, με αύξηση 16,8%
- Στις πωλήσεις ασφάλτου (+29,7%), υγραερίου (+9,1%), βενζίνης (+8,6%)
- Στο πετρέλαιο θέρμανσης (+7,4%) και πετρέλαιο κίνησης (+6,9%)
Αντίθετα, καταγράφηκε σημαντική μείωση 47,8% στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ.
Οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών ανήλθαν σε 61.537 τόνους, καταγράφοντας άνοδο 6,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024.
Μηνιαίες μεταβολές
Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 17,3%.
- Οι προμήθειες σε πλοία σημείωσαν άνοδο 61,7%
- Το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε 21,1%, ενώ η βενζίνη κατέγραψε αύξηση 10%
- Οι προμήθειες σε αεροσκάφη μειώθηκαν 5,6%
Παράλληλα, τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 38,9% σε μηνιαία βάση.