Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι πωλήσεις πετρελαιοειδών στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο 2025, με άνοδο 11,2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τους 144.720 τόνους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, οι πωλήσεις κατέγραψαν συνολική αύξηση 4,7%.

Τι οδήγησε στην αύξηση

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως:

Στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία , που αυξήθηκαν κατά 112,3%

, που αυξήθηκαν κατά Στις προμήθειες σε αεροπλάνα , με αύξηση 16,8%

, με αύξηση Στις πωλήσεις ασφάλτου (+29,7%) , υγραερίου (+9,1%) , βενζίνης (+8,6%)

, , Στο πετρέλαιο θέρμανσης (+7,4%) και πετρέλαιο κίνησης (+6,9%)

Αντίθετα, καταγράφηκε σημαντική μείωση 47,8% στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ.

Οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών ανήλθαν σε 61.537 τόνους, καταγράφοντας άνοδο 6,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024.

Μηνιαίες μεταβολές

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 17,3%.

Οι προμήθειες σε πλοία σημείωσαν άνοδο 61,7%

σημείωσαν άνοδο Το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε 21,1% , ενώ η βενζίνη κατέγραψε αύξηση 10%

, ενώ η κατέγραψε αύξηση Οι προμήθειες σε αεροσκάφη μειώθηκαν 5,6%

Παράλληλα, τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 38,9% σε μηνιαία βάση.