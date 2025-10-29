Την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης σε φορολογικές υποθέσεις συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, η οποία εξέτασε νομοθετικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη συντόμευση των διαδικασιών εξέτασης προσφυγών και έκδοσης αποφάσεων.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου, εισηγήτρια τριών προτάσεων νόμου, εξήγησε ότι οι εισηγήσεις αφορούν τον καθορισμό ανατρεπτικής προθεσμίας έξι μηνών για την εξέταση ιεραρχικών προσφυγών από το Εφοριακό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε, ενόψει της φορολογικής μεταρρύθμισης που προωθεί η Κυβέρνηση, καθίσταται αναγκαία η ταχύτερη εκδίκαση φορολογικών διαφορών τόσο ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου όσο και του Εφοριακού Συμβουλίου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών.

Θετικές τοποθετήσεις Υπουργείων και φορέων

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών τάχθηκαν υπέρ της επίσπευσης των διαδικασιών, εφόσον τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα είναι ρεαλιστικά, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων.

Θετική στάση εξέφρασαν και οι εκπρόσωποι του Εφοριακού Συμβουλίου, οι οποίοι τόνισαν την ανάγκη να τεθούν ρεαλιστικές προθεσμίες με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Παράλληλα, ανέδειξαν προβλήματα έλλειψης προσωπικού και απουσίας μηχανογράφησης, τα οποία καθυστερούν την εξέταση υποθέσεων.

Ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης ενημέρωσε ότι έχει ήδη συσταθεί ανεξάρτητη μονάδα εξέτασης ενστάσεων στο Τμήμα Φορολογίας και πρότεινε τη δημιουργία εξειδικευμένου δικαστηρίου για φορολογικά ζητήματα, ώστε το κράτος να διαθέτει δικαίωμα προσφυγής σε δεύτερο βαθμό.

Στήριξη από ΣΕΛΚ και Δικηγορικό Σύλλογο

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) δήλωσε υπέρ της ουσίας των προτάσεων, επισημαίνοντας την ανάγκη αναβάθμισης του Εφοριακού Συμβουλίου, ενώ ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος χαρακτήρισε τις προτάσεις «προς τη σωστή κατεύθυνση», δίνοντας έμφαση στην κατάρτιση των μελών του Συμβουλίου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

Στόχος: αξιόπιστος και γρήγορος μηχανισμός επίλυσης διαφορών

Μετά τη συνεδρία, η κ. Τσιρίδου εξέφρασε ικανοποίηση για τη θετική στάση όλων των εμπλεκομένων φορέων, υπογραμμίζοντας ότι οι προτάσεις της στοχεύουν στην εγκαθίδρυση προθεσμιών για την έγκαιρη επίλυση φορολογικών διαφορών.

Όπως είπε, η γρήγορη διευθέτηση υποθέσεων είναι ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, καθώς διασφαλίζει την εύρυθμη είσπραξη φορολογικών εσόδων και ενισχύει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και των κοινωνικών υπηρεσιών.

«Σε μια ευρύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, η γρήγορη επίλυση διαφορών είναι θεμέλιο για ένα αξιόπιστο και σταθερό σύστημα, χωρίς αβεβαιότητες και καθυστερήσεις, τόσο για το κράτος όσο και για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές», σημείωσε.

Η βουλευτής πρόσθεσε ότι οι προτάσεις θα επανέλθουν σύντομα στην Επιτροπή Νομικών για περαιτέρω εξέταση και υπερψήφιση.