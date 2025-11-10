Οι τρόποι ενίσχυσης της ενεργειακής συνεργασίας Κύπρου και Λιβάνου και η παροχή τεχνογνωσίας από τη Λευκωσία προς τη Βηρυτό στον τομέα του ηλεκτρισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης, στη Λευκωσία, μεταξύ του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου και του Υπουργού Ενέργειας και Υδάτων του Λιβάνου Joseph Saadi.

Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, η Πρέσβειρα της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Λίβανο Μαρία Χατζηθεοδοσίου, το μέλος του Συμβουλίου της Ρυθμιστικής Αρχής Ηλεκτρισμού του Λιβάνου Δρ Daniel Geha, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μάριος Παναγίδης, μαζί με τους Διευθυντές των Υπηρεσιών Ενέργειας και Υδρογονανθράκων, Στέλιο Νικολαΐδη και Χαράλαμπο Ρούσο.

Συνέχεια των συζητήσεων Χριστοδουλίδη – Aoun

Η επίσκεψη του κ. Saadi πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνέχειας των συζητήσεων που είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Ιούλιο στο Προεδρικό Μέγαρο, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου του Λιβάνου Joseph Aoun.

Κατά τη σημερινή συνάντηση, οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, με έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια και στην ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρισμού

Κυπριακή τεχνογνωσία στον Λίβανο

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν όπως η Κύπρος παρέχει τεχνική βοήθεια και τεχνογνωσία στον Λίβανο για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των σχετικών υποδομών.

Για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε η σύσταση τεχνικών ομάδων, οι οποίες θα εργαστούν για την πρακτική εφαρμογή των συμφωνηθέντων τομέων συνεργασίας.

Επαφές σε ανώτατο επίπεδο

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Saadi ολοκληρώνεται με επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου, συνοδευόμενος από τον κ. Παπαναστασίου, θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η επίσκεψη θεωρείται βήμα ουσιαστικής προόδου στη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, με προοπτική την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και διασυνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.