ΚΕΒΕ και ΟΕΒ φέρονται να συμφώνησαν με το νέο αναθεωρημένο πλαίσιο συμφωνίας για την ΑΤΑ, προμηνύοντας σημαντικές εξελίξεις για το ζήτημα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το απόγευμα στο οίκημα της ΣΕΚ, οι τέσσερις συνδικαλιστικές οργανώσεις που μετέχουν στον διάλογο θα παρακαθίσουν σε σύσκεψη για να αξιολογήσουν τις εξελίξεις και να καθορίσουν τα επόμενα τους βήματα.

Σε αίσιο τέλος στο ζήτημα ΑΤΑ πολύ σύντομα προσβλέπει ο ΥΠΟΙΚ

Σε «αίσιο τέλος» στις διαβουλεύσεις για το θέμα της ΑΤΑ προσβλέπει ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, και μάλιστα «πολύ σύντομα», όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο Υπουργός επεσήμανε ότι, παρά τα σκαμπανεβάσματα, οι διαβουλεύσεις είναι συνεχείς, και σε επίπεδο του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών.

«Νομίζω ότι η διαδικασία αυτή θα έχει πολύ σύντομα αίσιο τέλος», είπε ο κ. Κεραυνός, προσθέτοντας ότι βασίζει την εκτίμησή του αυτή «στη λογική που επικρατεί στους κοινωνικούς εταίρους και στις συντεχνίες και στην εργοδοτική πλευρά ότι δεν πρέπει κανένας από εμάς να αφήσει τα πράγματα να έχουν δυσάρεστες εξελίξεις».

Ο κ. Κεραυνός συνέχισε λέγοντας ότι «σε μια φάση κατά την οποία η οικονομία μας βρίσκεται σε μια καλή πορεία, σε μια περίοδο όπου υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, νομίζω ότι η λογική θα επικρατήσει και σύντομα θα έχουμε έναν πολύ καλό αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς αν έχει διαμορφωθεί νέο κείμενο-πρόταση από πλευράς της Κυβέρνησης, ο κ. Κεραυνός είπε ότι η πρόταση με τη μορφή αποδεκτού πλαισίου υπάρχει και πάνω σε αυτό γίνονται οι διαβουλεύσεις. «Κάποιες οριακές διαφοροποιήσεις είναι δυνατόν να υπάρξουν, γι’ αυτό άλλωστε γίνονται διαβουλεύσεις», εξήγησε.

Κληθείς να σχολιάσει τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα της ΣΕΚ, Ανδρέα Μάτσα, ότι δεν θα πρέπει να δοθούν φορολογικά κίνητρα στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης σε επιχειρήσεις και στο τέλος να μη λυθεί το θέμα της ΑΤΑ, υπογράμμισε ότι δεν δίνονται φορολογικά κίνητρα στους εργοδότες και ότι «η Κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να δώσει κίνητρα, ούτως ώστε περισσότεροι εργοδότες να υιοθετήσουν την ΑΤΑ για να βρεθούν περισσότεροι εργαζόμενοι κάτω από το καθεστώς ΑΤΑ, που αυτός είναι και ο στόχος της Κυβέρνησης».

Εξάλλου, ο Υπουργός δήλωσε ότι η προσπάθεια που γίνεται για επίτευξη συμφωνίας για την ΑΤΑ εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο «της δεδηλωμένης πολιτικής της Kυβέρνησης για ενίσχυση των εισοδημάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων και των χαμηλά αμειβόμενων συμπολιτών μας».

Philenews / ΚΥΠΕ