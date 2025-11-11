Διάχυτη είναι η αισιοδοξία που εκπέμπει η Κυβέρνηση για θετική κατάληξη στο θέμα της ΑΤΑ, προσδιορίζοντας μάλιστα το αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι δεδομένο ότι παρασκηνιακά πραγματοποιούνται επαφές και διαβουλεύσεις μεταξύ της Κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων, ωστόσο στο προσκήνιο, η εικόνα που υπάρχει είναι ότι μετά την απόρριψη του πλαισίου λύσης της Κυβέρνησης από το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ, συντεχνίες και εργοδότες έχουν απομακρυνθεί από το ενδεχόμενο συμφωνίας.

Αναλυτικότερα, την αισιοδοξία ότι πάρα πολύ σύντομα θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα για το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής εξέφρασε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε δηλώσεις του προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε πως «όσον αφορά στην ΑΤΑ, δεν υπάρχουν αδιέξοδα, και είμαι αισιόδοξος ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα». Αισιόδοξος παρουσιάστηκε και ο υπουργός Οικονομικών. Ο Μάκης Κεραυνός εξέφρασε την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει το διάλογο για την ΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι στο τέλος θα υπάρξει κατάληξη. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι «σε αυτές τις περιπτώσεις με τις διαπραγματεύσεις είναι δυνατόν να παρουσιάζονται διάφορα θέματα, σημασία έχει όμως ότι έγιναν αμοιβαίες υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές και είχαμε φθάσει σε σημείο κατάληξης».

Όσον αφορά τώρα στις δύο πλευρές, εργοδότες και συντεχνίες εναποθέτουν τις όποιες πρωτοβουλίες για εξελίξεις στην κυβέρνηση. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσεις των αξιωματούχων των δυο πλευρών, η παρούσα κατάσταση δεν είναι εύκολο να αναστραφεί. Ενδεικτικά, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η εργοδοτική πλευρά έχει απορρίψει το κυβερνητικό πλαίσιο στην ολότητα του και όχι αποσπασματικά, ενισχύοντας τις πληροφορίες που φέρουν το ΚΕΒΕ να επιθυμεί την έναρξη του διαλόγου από την αρχή και βάση συγκεκριμένων παραμέτρων. Ως απάντηση, Ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ Στράτης Ματθαίου σημείωσε ότι ο διάλογος έχει λήξει και δεν πρόκειται να επαναρχίσει από την αρχή.

Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναμένουν πρωτοβουλίες από πλευράς κυβέρνησης. «Για μας ο διάλογος έχει λήξει, έχει εξαντληθεί, συζητούμε εδώ και έξι μήνες. Η τελευταία συνάντηση με τους εργοδότες είχε μείνει σε ένα μικρό σημείο διαφοράς, συζήτηση από την αρχή δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε», ανέφερε. Εξέφρασε παράλληλα έκπληξη για τη θέση του ΚΕΒΕ όπως εκφράστηκε με ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι επαναφέρει ουσιαστικά θέμα κατάργησης της ΑΤΑ, αφού όπως είπε, οι αναφορές σε συστάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εκεί παραπέμπουν.

Από την πλευρά των εργοδοτών, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, μιλώντας στο ΚΥΠΕ ανέφερε ότι γίνονται εσωτερικές διεργασίες στο Επιμελητήριο, σε συνάρτηση και με την ΟΕΒ. «Έχουμε εκδώσει ανακοίνωση όπου σκιαγραφείται το πλαίσιο που επιθυμούμε να συνεχίσει η συζήτηση και ο κοινωνικός διάλογος, όσον αφορά τις παραμέτρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και τα στοιχεία του εκσυγχρονισμού με δικαιότερη κατανομή – τη λεγόμενη κλιμακωτή απόδοση – τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξαναδούμε με μια εποικοδομητική διάθεση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις οποίες και καλούμε σε κοινωνικό διάλογο», είπε. Ερωτηθείς αν ο διάλογος πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή, ανέφερε ότι «έχουμε απορρίψει το πλαίσιο στην ολότητά του και όχι αποσπασματικά», προσθέτοντας όμως ότι «υπάρχουν ενδεχομένως σημεία σύγκλισης πάνω στα οποία μπορούμε να χτίσουμε, ώστε με αμοιβαίες υποχωρήσεις να βρεθούν κοινές συνισταμένες για το καλό του τόπου και της οικονομίας».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το απόγευμα στο οίκημα της ΣΕΚ, οι τέσσερις συνδικαλιστικές οργανώσεις που μετέχουν στον διάλογο θα παρακαθίσουν σε σύσκεψη για να αξιολογήσουν τις εξελίξεις και να καθορίσουν τα επόμενα τους βήματα. Ενδεχομένως να αποφασιστεί η σύγκλιση νέας πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης σε μεταγενέστερο χρόνο.