Η κυπριακή οικονομία συνέχισε την ανοδική της πορεία το τρίτο τρίμηνο του 2025, καθώς ο εποχικά προσαρμοσμένος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ υπολογίζεται σε 3,6% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Σε τριμηνιαίο επίπεδο, η οικονομική δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση 0,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του έτους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της οικονομίας.
Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τους κλάδους:
- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο
- Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
- Ενημέρωση και επικοινωνίες
- Ξενοδοχεία και εστιατόρια
Οι τομείς αυτοί συνέχισαν να ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα, αντανακλώντας τόσο την κατανάλωση όσο και την ισχυρή πορεία του τουρισμού και των υπηρεσιών.