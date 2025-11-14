Η κυπριακή οικονομία συνέχισε την ανοδική της πορεία το τρίτο τρίμηνο του 2025, καθώς ο εποχικά προσαρμοσμένος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ υπολογίζεται σε 3,6% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σε τριμηνιαίο επίπεδο, η οικονομική δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση 0,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του έτους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της οικονομίας.

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τους κλάδους:

  • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο
  • Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
  • Ενημέρωση και επικοινωνίες
  • Ξενοδοχεία και εστιατόρια

Οι τομείς αυτοί συνέχισαν να ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα, αντανακλώντας τόσο την κατανάλωση όσο και την ισχυρή πορεία του τουρισμού και των υπηρεσιών.