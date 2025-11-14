Η κυπριακή οικονομία συνέχισε την ανοδική της πορεία το τρίτο τρίμηνο του 2025, καθώς ο εποχικά προσαρμοσμένος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ υπολογίζεται σε 3,6% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σε τριμηνιαίο επίπεδο, η οικονομική δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση 0,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του έτους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της οικονομίας.

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τους κλάδους:

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο

Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

Ενημέρωση και επικοινωνίες

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

Οι τομείς αυτοί συνέχισαν να ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα, αντανακλώντας τόσο την κατανάλωση όσο και την ισχυρή πορεία του τουρισμού και των υπηρεσιών.