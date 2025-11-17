Ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ), μέλος του ΚΕΒΕ, πραγματοποίησε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 την Ετήσια Γενική Συνέλευσή του στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, παρουσιάζοντας τον απολογισμό του έτους και τις στρατηγικές προτεραιότητες για το μέλλον του κλάδου.

Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΣΚΕΚ, Χρίστος Νικολάου, αναφέρθηκε στη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης, επισημαίνοντας ότι ανανεώθηκε το 90% των αδειών εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών και βοηθών μετά από παρεμβάσεις του Συνδέσμου προς το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών (ΣΕΚ). Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι συνεχίζεται η στήριξη των μελών με εκκρεμείς άδειες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την εργοδότηση βοηθών κτηματομεσιτών με μερική απασχόληση, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει νομοθετικός περιορισμός. Στο πλαίσιο των θεσμικών παρεμβάσεων, ο ΣΚΕΚ κατέθεσε προτάσεις για αλλαγές στον περί Κτηματομεσιτών Νόμο, που αφορούν τη σύνθεση και τη θητεία του Συμβουλίου, τις διαδικασίες εγγραφής και ανανέωσης αδειών, τη δημιουργία πειθαρχικού συμβουλίου και νέους μηχανισμούς ελέγχου.

Ο κ. Νικολάου εξέφρασε ανησυχία για την παράνομη κτηματομεσιτεία, καλώντας τα μέλη να συμβάλουν ενεργά με καταγγελίες και τεκμηρίωση περιστατικών. Ανακοίνωσε επίσης ότι ο Σύνδεσμος προετοιμάζει υποψηφιότητες για τις εκλογές του ΣΕΚ το 2026, με τον Βασίλη Αρτεμίου να τίθεται υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου.

Στο τέλος της συνέλευσης, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο, το ΚΕΒΕ, τον νομικό σύμβουλο και τους ελεγκτές για τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΚΕΚ θα συνεχίσει να προωθεί λύσεις στα προβλήματα του κλάδου και να ενισχύει τον ρόλο του επαγγελματία κτηματομεσίτη.