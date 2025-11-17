Η Κυβέρνηση εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή της για τα ευρήματα της Φθινοπωρινής Οικονομικής Πρόβλεψης 2025 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία επιβεβαιώνουν – όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός – τη σταθερή πρόοδο, την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας, παρά το περιβάλλον διεθνών γεωπολιτικών αναταράξεων.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Κύπρος καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη, με την Επιτροπή να αναθεωρεί προς τα πάνω την εκτίμηση για το 2025 στο 3,4% από 3,0%, και για το 2026 στο 2,6% από 2,5%. Η Κύπρος κατατάσσεται τρίτη στην Ευρωζώνη σε ρυθμό ανάπτυξης για το 2025, πίσω από την Ιρλανδία και τη Μάλτα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η οικονομική δυναμική παραμένει ισχυρή και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οδηγώντας σε ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,4%, ενώ για το 2026 και το 2027 ο ρυθμός αυξάνεται σε 2,6% και 2,4% αντίστοιχα. Η ανάπτυξη ωθείται κυρίως από την εγχώρια ζήτηση, με τις επενδύσεις να ενισχύονται από την ολοκλήρωση έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και τις εξαγωγές υπηρεσιών να παραμένουν ισχυρές.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η θετική αξιολόγηση της Κομισιόν αποτελεί έμπρακτη εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών θεσμών, αποτέλεσμα της συνεπούς πολιτικής της Κυβέρνησης για ένα βιώσιμο, εξωστρεφές και κοινωνικά δίκαιο μοντέλο ανάπτυξης. Τόνισε ότι η χώρα προχωρά «με σταθερότητα, σχέδιο και υπευθυνότητα», στοχεύοντας στην επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων όπως η Φορολογική Μεταρρύθμιση, για ενίσχυση εισοδημάτων και προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων.

Οι φθινοπωρινές προβλέψεις δείχνουν επίσης ότι ο πληθωρισμός μειώνεται σταδιακά και αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 2% έως το 2027, ενώ ο συνολικός δείκτης υποχωρεί στο 0,9% το 2025 για να αυξηθεί στο 1,9% το 2027. Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν ισχυρές, με την ανεργία να μειώνεται στο 4,3% και να εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 4,7% το 2025, πριν υποχωρήσει ξανά τα επόμενα χρόνια.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί σταθερά πλεονάσματα, με προβλέψεις για 3,3% του ΑΕΠ το 2025, 3,0% το 2026 και 3,2% το 2027. Το δημόσιο χρέος συνεχίζει την καθοδική πορεία του, προβλεπόμενο να πέσει στο 56,4% του ΑΕΠ το 2025, 51,0% το 2026 και 45,7% το 2027.

Το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι οι αναθεωρημένες προβλέψεις της ΕΕ ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις δικές του εκτιμήσεις και συνιστούν «ψήφο εμπιστοσύνης» για την κυπριακή οικονομία και τις προοπτικές της.