Άλλα υποστήριζε στις 14 Νοεμβρίου η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μαρία Χριστοφίδου για τη φορολογική μεταρρύθμιση και άλλα στις 21 του μήνα για το ίδιο θέμα.

Προηγουμένως εξέφραζε ανησυχίες για την υπερσυγκέντρωση εξουσιών από το Τμήμα Φορολογίας, οι οποίες, όπως φαίνεται, έχουν αρθεί.

Τώρα προτείνει τη συμπερίληψη δικλείδων ασφαλείας για την προστασία του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), στην περίπτωση που η φορολογική αρχή αξιοποιήσει μηχανισμούς και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Με νέα επιστολή της προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, χαιρετίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης για την εισαγωγή και εφαρμογή μηχανισμών που θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Παράλληλα, τονίζει πως το φορολογικό νομικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι ισχυρό, διαφανές και ικανό να διασφαλίσει την εξισορρόπηση της αποτελεσματικής επιβολής της φορολογικής πολιτικής με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω της εφαρμογής ισχυρών πλαισίων διακυβέρνησης δεδομένων, καθώς και της διενέργειας σχετικών εκτιμήσεων αντικτύπου για την προστασία δεδομένων.

«Η άσκηση προληπτικής πολιτικής, με την εφαρμογή μέτρων και μηχανισμών συλλογής ή εξόρυξης μαζικών δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα από διάφορες πηγές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα –συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συστημάτων αλγοριθμικών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και της δημιουργίας προφίλ που αποσκοπούν στην παρακολούθηση και στην ανίχνευση περιπτώσεων υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή, καθώς και για την ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνου και ενίοτε για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων– θα πρέπει να γίνεται εντός του νομικού πλαισίου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, καθώς η χρήση συναφών συστημάτων για σκοπούς λήψης αποφάσεων ενέχει κινδύνους μεροληψίας, διακρίσεων και κινδύνους για την ιδιωτική ζωή των φυσικών προσώπων», προσθέτει η Επίτροπος.

Οι εισηγήσεις

Παράλληλα, υποδεικνύει πως, εξαιτίας των φορολογικών πρακτικών που εφαρμόζουν άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εισαγωγή τεχνολογικών λύσεων, αλλά και λόγω του ότι η φορολογική μεταρρύθμιση θα εφαρμοστεί για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως, για σκοπούς προστασίας των δεδομένων, μια γενική πρόνοια που να παραπέμπει στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Με αυτόν τον τρόπο, σημειώνει, θα διασφαλιστεί ότι η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται βάσει του συγκεκριμένου κανονισμού.

«Μια τέτοια διάταξη θα αποτελέσει εγγύηση και δικλείδα ασφαλείας για τη φορολογική αρχή πρωτίστως και, κατά δεύτερο, για κάθε οντότητα από την οποία θα αντλούνται δεδομένα, ότι αμφότεροι προβαίνουν σε κάθε ενέργεια για τη διασφάλιση του σύννομου, ακέραιου, αντικειμενικού, διαφανούς και ανάλογου της εν λόγω επεξεργασίας», συμπληρώνει.

Μάλιστα, η Επίτροπος προχωρά ένα βήμα παρακάτω, ζητώντας τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου στην περίπτωση που το Τμήμα Φορολογίας χρησιμοποιήσει, στις προσπάθειες που καταβάλλει, την τεχνητή νοημοσύνη.

«Σε κάθε περίπτωση, η φορολογική αρχή, είτε προτίθεται να αξιοποιήσει μηχανισμούς και συστήματα ΑΙ είτε όχι, έχει υποχρέωση για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων μεγάλης κλίμακας και υψηλού κινδύνου να διενεργήσει εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων και να την υποβάλει στην Αρχή για προηγούμενη διαβούλευση βάσει των άρθρων 35 και 36 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων», καταλήγει η κ. Χριστοφίδου.



«Τρέχει» η Επιτροπή Οικονομικών

Στο μεταξύ, σήμερα θα συνεχιστεί στην Επιτροπή Οικονομικών η κατ’ άρθρον συζήτηση των έξι νομοσχεδίων. Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων που έχει η Βουλή, την Πέμπτη θα συνέλθει εκτάκτως.

Μετά από υποδείξεις της κυβερνητικής πλευράς, η Βουλή θα πρέπει να εγκρίνει τη μεταρρύθμιση πριν από το τέλος του χρόνου, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου 2026.

Εκτιμάται πως τα νομοσχέδια θα τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής το αργότερο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.