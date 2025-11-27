Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει έντονη ανησυχία για τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις και τις απειλές για απεργιακά μέτρα στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ, με αφορμή την καταγγελλόμενη υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως αναφέρει, ο ισχυρισμός ότι οι νοσηλευτές του δημόσιου τομέα πλήττονται περισσότερο από την παγκόσμια έλλειψη προσωπικού είναι «ατυχής» και δημιουργεί παραπλανητική εικόνα.

Σύμφωνα με συνδικαλιστικές αναφορές, ο ΟΚΥπΥ ζητά 120 επιπλέον νοσηλευτές, τη στιγμή που διαθέτει ήδη περίπου 2.800. Η ΟΕΒ υπογραμμίζει ότι 60%–70% των νοσηλευτών της χώρας εργάζονται σε πάροχο που καλύπτει μόλις 30%–35% των δραστηριοτήτων του ΓεΣΥ, προειδοποιώντας πως νέες προσλήψεις στον δημόσιο τομέα θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αποψίλωση του ιδιωτικού. Επιπλέον, θεωρεί προβληματικό τον ισχυρισμό περί 5% μακροχρόνιας άδειας στα δημόσια νοσηλευτήρια, όταν στα ιδιωτικά το ποσοστό δεν υπερβαίνει το 1%.

Υψηλότερες απαιτήσεις στελέχωσης στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια

Η ΟΕΒ υπενθυμίζει ότι τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια λειτουργούν με αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, που επιβάλλει υποχρεωτικές αναλογίες νοσηλευτών ανά ασθενή, συχνά υψηλότερες από τις ευρωπαϊκές. Η οξεία έλλειψη προσωπικού επηρεάζει ιδιωτικές δομές, οι οποίες διαθέτουν μικρότερη ευελιξία και απορροφούν μεγαλύτερο λειτουργικό βάρος.

Προτάσεις της ΟΕΒ για άμεση ανακούφιση του συστήματος

Η ΟΕΒ έχει καταθέσει σειρά στοχευμένων λύσεων, ζητώντας άμεση εφαρμογή:

Αδειοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες με τα κατάλληλα προσόντα.

με τα κατάλληλα προσόντα. Εργοδότηση ξένων αποφοίτων κυπριακών σχολών Νοσηλευτικής.

κυπριακών σχολών Νοσηλευτικής. Προσωρινή προσαρμογή των αναλογιών νοσηλευτών προς ασθενείς στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

νοσηλευτών προς ασθενείς στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Τοποθετήσεις σε δομές χωρίς άμεση επαφή με ασθενείς , όπου δεν απαιτείται γνώση ελληνικών.

, όπου δεν απαιτείται γνώση ελληνικών. Αξιοποίηση φροντιστών υγείας για ενίσχυση κλινικών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

για ενίσχυση κλινικών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δέσμευση εκμάθησης ελληνικής από νοσηλευτές τρίτων χωρών.

Η ΟΕΒ τονίζει ότι η αναβλητικότητα στη λήψη αποφάσεων και οι πιέσεις μέσω απεργιακών απειλών δεν συμβάλλουν στη λύση, αλλά υπονομεύουν τη λειτουργία του ΓεΣΥ και δημιουργούν ανασφάλεια στους ασθενείς.

Κίνδυνος αποσταθεροποίησης του ιδιωτικού τομέα υγείας

Κατά την ΟΕΒ, τα προβλήματα του δημόσιου τομέα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με μετακίνηση προσωπικού από τον ιδιωτικό, ο οποίος ήδη σηκώνει δυσανάλογο βάρος της στελέχωσης. Εκτιμάται ότι ο ιδιωτικός τομέας χρειάζεται τουλάχιστον 400 νοσηλευτές για να συνεχίσει να λειτουργεί ομαλά και με ασφάλεια.

Η ΟΕΒ καλεί το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στις εξαγγελθείσες αποφάσεις, τονίζοντας ότι η παρατεταμένη αδράνεια θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα κρίσιμων υπηρεσιών υγείας και δεν αφήνει πλέον περιθώρια καθυστέρησης.