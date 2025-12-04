Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την κατάργηση των γραπτών εξετάσεων στα εξεταστικά κέντρα για τις υψηλόβαθμες θέσεις στη Νομική Υπηρεσία. Πρόκειται για τις θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής στη Νομική Υπηρεσία — και συγκεκριμένα των Δικηγόρων της Δημοκρατίας Α’, των Ανώτερων Δικηγόρων της Δημοκρατίας και των Εισαγγελέων της Δημοκρατίας — από την αξιολόγηση μέσω εξεταστικών κέντρων, ώστε η αξιολόγηση των υποψηφίων να γίνεται από Συμβουλευτικές Επιτροπές.

Κάποιες από τις θέσεις αυτές είναι μισθολογικής κλίμακας Α16. Να σημειωθεί πως τη Συμβουλευτική Επιτροπή θα στελεχώνουν ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, καθώς και Εισαγγελείς, οι οποίοι θα προτείνουν τα καταλληλότερα πρόσωπα για τις θέσεις στη Νομική Υπηρεσία. Στη συνέχεια, θα προωθείται κατάλογος με τετραπλάσιο αριθμό υποψηφίων στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Την ίδια ώρα, εκτός των διατμηματικών προαγωγών μένουν οι θέσεις Ανώτερων Δημόσιων Κατηγόρων [Κλ. Α13(ii)] και οι θέσεις Ανώτερων Λειτουργών της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης [Κλ. Α13(ii)] της Νομικής Υπηρεσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις διατμηματικές προαγωγές δεν εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη ΜΟΚΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της διατμηματικής προαγωγής μπορούν να προαχθούν υπάλληλοι που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία σε θέση στο αμέσως κατώτερο μισθολογικό επίπεδο των επιστημονικών ή των επαγγελματικών δομών θέσεων, ανάλογα με την περίπτωση. Από τις διατμηματικές προαγωγές εξαιρούνται οι θέσεις στη Βουλή, στην Ελεγκτική Υπηρεσία, στη Δικαστική Υπηρεσία και στην Εξωτερική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Εκτός διατμηματικής προαγωγής παραμένουν επίσης η θέση Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού – Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, η θέση Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού – Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας και η θέση Προϊστάμενου Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας – Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας.

Υπέρ των δύο νομοσχεδίων τάχθηκαν 26 βουλευτές, ενώ αποχή τήρησαν τρεις.