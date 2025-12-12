Τη στρατηγική σημασία της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο αναδεικνύει ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων, χαρακτηρίζοντάς την ως εθνική αποστολή υψηλής προστιθέμενης αξίας και μοναδικό παράθυρο ευκαιριών για την ενίσχυση της αναπτυξιακής και επενδυτικής δυναμικής της χώρας.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η κυπριακή προεδρία, για την οποία έχει προηγηθεί συστηματική προετοιμασία τα τελευταία δύο χρόνια, προσφέρει τη δυνατότητα να προβληθεί η Κύπρος ως πυλώνας σταθερότητας, οικονομικής προοπτικής και σύγχρονης διακυβέρνησης στην ευρύτερη περιοχή, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων.

Τι σημαίνει στην πράξη

Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων, σε μια κομβική συγκυρία για τη χώρα, η προεδρία της ΕΕ μπορεί να λειτουργήσει ως εθνικός “brand accelerator”, προσφέροντας επίπεδα διεθνούς ορατότητας που δεν μπορούν να επιτευχθούν με κανένα άλλο εργαλείο οικονομικής διπλωματίας.

Με τους ευρωπαϊκούς προβολείς στραμμένους στην Κύπρο, η χώρα ενισχύει τη θεσμική της φωνή, εδραιώνει τη γεωπολιτική της θέση και αναδεικνύει τις στρατηγικές της προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή, κατά τον Σύνδεσμο, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για μεγάλες επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες.

Μετατρέποντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες

Ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει ότι ζητήματα όπως το υψηλό κόστος ενέργειας, οι διοικητικές καθυστερήσεις, η πράσινη μετάβαση, η αναγκαία ψηφιοποίηση, καθώς και η μείωση της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση των διαδικασιών, παραμένουν κρίσιμες προκλήσεις για την κυπριακή οικονομία.

Παρά ταύτα, τονίζεται ότι η επικείμενη προεδρία δεν αποτελεί απλώς έναν θεσμικό ρόλο. Το γεγονός ότι, εντός έξι μηνών, η Κύπρος θα φιλοξενήσει ηγέτες κρατών, Ευρωπαίους αξιωματούχους, διεθνείς οργανισμούς και θεσμικούς επενδυτές, αναμένεται να οδηγήσει σε ένα κύμα πρωτοφανούς εξωστρέφειας.

Η εξωστρέφεια αυτή, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, μπορεί να ενισχύσει την εικόνα της Κύπρου ως σταθερού και αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού, να συμβάλει στην αποκατάσταση του διεθνούς κύρους και να διευκολύνει την ανάδειξη των εθνικών στρατηγικών προτεραιοτήτων σε διεθνές επίπεδο.

Ο ρόλος των μεγάλων αναπτύξεων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, τα οποία, όπως υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος, διαθέτουν μετρήσιμο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Τα έργα αυτά αναβαθμίζουν το επενδυτικό και τουριστικό προϊόν, δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Παράλληλα, η παρουσία της χώρας στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων αυξάνει τις πιθανότητες για εξασφάλιση πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων, είτε μέσω ευρωπαϊκών μηχανισμών είτε μέσω ευρωπαϊκών επενδυτικών τραπεζών.

Αναγκαίες προϋποθέσεις

Για την πλήρη αξιοποίηση των οφελών, ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων τονίζει την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και απλοποίηση της νομοθεσίας, ώστε οι διαδικασίες να καταστούν ταχύτερες και προβλέψιμες, καθώς και για ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης μέσω ψηφιοποίησης και μείωσης της γραφειοκρατίας.

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται η σημασία της άμεσης προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς της αδειοδότησης, της χωροταξίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

Με έμφαση στην οικονομική διπλωματία, καταλήγει ο Σύνδεσμος, η Κύπρος μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τη διεθνή προσοχή του 2026, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες και καθιστώντας τις μεγάλες αναπτύξεις βασικό πυλώνα της εγχώριας οικονομίας.