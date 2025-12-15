Σε 14.573 ανήλθε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας το γ’ τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 1.437 θέσεις (-9%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, όταν οι κενές θέσεις ανέρχονταν σε 16.010, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πτωτική τάση καταγράφεται και σε τριμηνιαία βάση, καθώς σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε μείωση κατά 1.480 θέσεις, που αντιστοιχεί σε πτώση 9,2%.

Το ποσοστό των κενών θέσεων σε σχέση με το σύνολο των θέσεων εργασίας διαμορφώθηκε το γ’ τρίμηνο του 2025 στο 3%, έναντι 3,3% το προηγούμενο τρίμηνο και 3,5% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, γεγονός που αποτυπώνει υποχώρηση των πιέσεων στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων το γ’ τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν στους τομείς των Ορυχείων και Λατομείων (5,9%), των Δραστηριοτήτων Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (4,1%) και του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, καθώς και της Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών (4,1%).