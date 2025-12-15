Σε περαιτέρω ενίσχυση των διμερών οικονομικών και πολιτικών σχέσεων προχωρούν Κύπρος και Βιετνάμ, με την υπογραφή Συμφωνίας Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας και Παρεμπόδισης της Φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος. Η συμφωνία υπογράφηκε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, και ο Υφυπουργός Οικονομικών του Βιετνάμ, Cao Anh Tuan, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων των δύο χωρών.

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η συμφωνία θα ενισχύσει αναμφίβολα τις οικονομικές και πολιτικές σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Βιετνάμ, μια χώρα γεωγραφικά μακρινή αλλά με κοινές αξίες, κοινούς στόχους και διάθεση συνεργασίας στον οικονομικό τομέα. Όπως σημείωσε, πρόκειται για σημαντικό βήμα που υπογραμμίζει τη βούληση για στενότερη διμερή συνεργασία.

Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η συμφωνία παρέχει φορολογική βεβαιότητα σε εταιρείες, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα, τόσο ως προς το εισόδημα όσο και ως προς τα κεφαλαιακά κέρδη, διευκολύνοντας την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, επισήμανε ότι η σύμβαση δεν δημιουργεί περιθώρια φοροαποφυγής, αλλά διαμορφώνει ένα σταθερό και ασφαλές πλαίσιο για την προώθηση επενδύσεων και εμπορίου.

Από την πλευρά του, ο κ. Cao Anh Tuan χαρακτήρισε την υπογραφή της συμφωνίας ως σημαντικό ορόσημο στην ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, το 2025 συμπληρώνονται 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Κύπρου – Βιετνάμ, ενώ οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών καταγράφουν θετική δυναμική, με τον διμερή όγκο εμπορίου να ανέρχεται σε 111,6 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τον Βιετναμέζο Υφυπουργό, η Κύπρος διαθέτει 28 επενδυτικά έργα στο Βιετνάμ, με συνολικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο που προσεγγίζει τα 470 εκατ. δολάρια, κυρίως στους τομείς των ακινήτων, της μεταποίησης και της γεωργίας, ενώ και το Βιετνάμ επεκτείνει σταδιακά την επενδυτική του παρουσία στην Κύπρο.

Ο κ. Tuan υπογράμμισε ότι η Κύπρος, χάρη στα πλεονεκτήματά της στον τουρισμό, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα λιμάνια και τα logistics, αλλά και τον ρόλο της ως γέφυρα μεταξύ Μέσης Ανατολής, Νότιας Ευρώπης και Βόρειας Αφρικής, μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη σημαντικότερο εταίρο του Βιετνάμ τα επόμενα χρόνια.

Ανέφερε επίσης ότι το Βιετνάμ έχει συνάψει 80 συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας, με τη συμφωνία με την Κύπρο να αποτελεί την 81η, ενώ έχει υπογράψει 19 Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου, μεταξύ των οποίων και η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ – Βιετνάμ (EVFTA), οι οποίες ενισχύουν τις επενδυτικές και εμπορικές ροές.

Σε μεταγενέστερες δηλώσεις του, ο κ. Κεραυνός χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ιδιαίτερα σημαντική εμπορική εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι στο Βιετνάμ δραστηριοποιούνται κυπριακές επιχειρήσεις, κυρίως στον φαρμακευτικό τομέα, ενώ στην Κύπρο εργάζονται περίπου 4.000 Βιετναμέζοι υπήκοοι. Όπως ανέφερε, υπάρχουν ισχυρές προοπτικές συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της πληροφορικής, τόσο για κοινές επενδύσεις όσο και για εξαγωγές.