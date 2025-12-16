Μπορεί θεωρητικά να έχει κλειδώσει η έγκριση της φορολογικής μεταρρύθμισης, αλλά εκτός από τις συμφωνημένες τροπολογίες που έκανε η συμμαχία των κομμάτων ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ με την κυβέρνηση, ειδικά για τη φοροελάφρυνση των νοικοκυριών, τα κόμματα επιδιώκουν να την εμβολιάσουν και με άλλες τροπολογίες. Αλλαγές ετοιμάζουν όχι μόνο ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και Οικολόγοι που είχαν μείνει εκτός της συμφωνίας αλλά τόσο ο ΔΗΣΥ όσο και τα συγκυβερνώντα κόμματα.

Από τα αρχικά νομοσχέδια του Ιουλίου που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι στιγμής έχει διαφοροποιηθεί το 30% περίπου του περιεχομένου, μετά τις επαφές της κυβερνητικής πλευράς με τους αρμόδιους φορείς και τις συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή. Αξίζει να σημειωθεί πως με την πλειοψηφία των αλλαγών συμφωνεί το Υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο, εκείνο που το ανησυχεί είναι οι υπόλοιπες τροπολογίες που επεξεργάζονται τα κόμματα.

Οι συμφωνημένες αλλαγές

Οι αλλαγές που φαίνεται να εγκρίνονται λόγω πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο επιφέρουν επιπρόσθετο δημοσιονομικός κόστος στα κρατικά ταμεία €110 εκατ. και είναι οι εξής:

-Αύξηση του αφορολόγητου στις €22 χιλ.

-Αύξηση των οροφών των εισοδημάτων για να καταστεί κάποιος δικαιούχος των επιπρόσθετων εκπτώσεων. Ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας ανεβαίνει και το ετήσιο εισόδημα. Για ένα τέκνο τα εισοδήματα πρέπει να είναι €90.000, με δύο τέκνα ανεβαίνει στις €100.000, με τρία ή τέσσερα τέκνα το εισόδημα ανεβαίνει στις €150.000. και για πέντε τέκνα και πάνω €200.000.

-Αύξηση των εκπτώσεων που θα λαμβάνουν τα νοικουριά για τον αριθμό των τέκνων και των φοιτητών. Συγκεκριμένα για ένα παιδί και φοιτητή (24 χρόνων για άνδρες και 23 για γυναίκες) έκπτωση θα είναι €1000. Για δύο παιδιά/ φοιτητές €1250 και για τρία παιδιά και πάνω η έκπτωση θα είναι €1500.

-Αύξηση στις €2000 των εκπτώσεων για τόκους εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων και για ενοίκια.

-Διαφοροποίηση των φορολογικών κλιμάκων από αυτές που προτείνονταν στα νομοσχέδια ως εξής: για εισοδήματα από €22.001 μέχρι €32.000 ο φόρος θα είναι 20%. Εισοδήματα από €32.001 μέχρι €42.000 θα φορολογούνται με 25%. Ετήσιες απολαβές από €42.001 μέχρι €72.000 ο φορολογικός συντελεστής θα είναι 30%. Τα εισοδήματα πέραν των €72.001 θα υπόκεινται σε φορολογία 35%.

Υπενθυμίζεται πως το νομοσχέδιο προβλέπει και την παραχώρηση εκπτώσεων €1000 για πράσινες επενδύσεις στις κατοικίες (φωτοβολταϊκά) καθώς και για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Είναι δεδομένη και η κατάργηση του τέλους χαρτοσήμων καθώς θα εγκριθεί η κοινή τροπολογία της συμμαχίας των κομμάτων ενώ δεν αποκλείεται να την συνυπογράψουν και τα υπόλοιπα κόμματα.

Τα κατάφεραν για ταμεία προνοίας

Οι υπόλοιπες τροπολογίες που θα εγκριθούν είναι αυτή της μη φορολόγησης των επενδυτικών δραστηριοτήτων των ταμείων προνοίας με 15%, παρά τη διαφωνία του υπουργείου Οικονομικών το οποίο θεωρεί πως για σκοπούς ίσου ανταγωνισμού θα ήταν πιο ορθή η φορολόγηση τους.

Πάντως, σύμφωνα με σημείωμα που στάλθηκε στη Βουλή από το Γραφείο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, σε περίπτωση που οι Βρυξέλλες διαπιστώσουν πως συνεχίζεται η μη φορολόγηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων των ταμείων , τότε πιθανόν η Δημοκρατία θα μπει σε περιπέτειες. Τα κόμματα θεωρούν πως δεν είναι δίκαιη η φορολόγηση των ταμείων προνοίας καθώς όποιο οικονομικό όφελος προκύπτει είναι προς όφελος των μελών των ταμείων. Η συγκεκριμένη τροπολογία θα είναι κοινή από όλα τα κόμματα.

ΔΗΣΥ: Τροπολογίες για εταιρείες

Την ίδια ώρα, ο ΔΗΣΥ ετοίμασε και κάποιες άλλες τροπολογίες, τεχνοκρατικού περιεχόμενου, με τις οποίες γίνονται διασαφηνίσεις στα νομοσχέδια που αφορούν τις εταιρείες. Πολλές από τις προτάσεις του ΔΗΣΥ όπως φαίνεται θα εγκριθούν, καθώς ενδεχομένως να στηριχθούν και από το ΔΗΚΟ. Μεταξύ άλλων, ο ΔΗΣΥ προτείνει τα εξής:

– Διαγραφή της πρόνοιας για φορολόγηση για άλλο οποιοδήποτε άλλο εισόδημα από τη φορολόγηση του εισοδήματος. Ο ΔΗΣΥ επιδιώκει να υπάρξει προσδιορισμός του άλλου εισοδήματος, το οποίο θα φορολογείται από τον Έφορο Φορολογίας.

-Η μη υποβολή υπό προϋποθέσεις μελέτης από εταιρείες για ενδο-ομιλικές συναλλαγές. Ο ΔΗΣΥ θεωρεί πως με την εξαίρεση των εταιρειών από τη διενέργεια της συγκεκριμένης μελέτης θα υπάρξει περιορισμός διοικητικού φόρτου. Η υποχρέωση της υποβολής της συγκεκριμένης έκθεσης σύμφωνα το νομοσχέδια, αφορά την αγορά υπηρεσιών πέραν των €2.5 εκατ., αγορά αγαθών €5 εκατ. και χρηματοοικονομικές συναλλαγές €10 εκατ.

– Αύξηση των φορολογικών απαλλαγών από το φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών σε περίπτωση πώλησης ακινήτων. Συγκεκριμένα , προτείνεται αύξηση στις €50 χιλ. η απαλλαγή για πώληση γεωργικών τεμαχίων, για κύριες κατοικίες στις €150 χιλ. και επαγγελματικά ακίνητα €450 χιλ.

-Η ΔΗΣΥ διαφωνεί έντονα και με την πρόνοια με την οποία θα οι αγοραστές των ακινήτων θα υποβάλλουν βεβαίωση στο Φόρο, ότι δεν θα έχει φορολογικές οφειλές. Όπως επισημαίνει ο ΔΗΣΥ, με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί το διοικητικό κόστος. Ζητά τη διαγραφή της συγκεκριμένης πρόνοιας.

-Με άλλη τροπολογία ζητά διευκρινήσεις έτσι ώστε η μείωση του ποσοστού των μετοχών μιας εταιρείας μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να μην φορολογείται.

-Ζητά, να τίθεται όροι και προϋποθέσεις και να περιληφθούν ασφαλιστικές δικλείδες για το πότε θα αίρεται το φορολογικό απόρρητο από τον Έφορο Φορολογίας. Προτείνει, μεταξύ, άλλων αυτό να γίνεται υπό την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα.

-Προτείνουν και αλλαγές στους ορισμένους καθώς και άλλες λεκτικές διευκρινήσεις.

Θέλει φόρους… πολυτελείας

Το ΑΚΕΛ, προτείνει συνδυασμό τροπολογιών και προτάσεων νόμου σε μια προσπάθεια να φορολογηθεί ο πλούτος.

Με τις τροπολογίες προτείνεται αύξηση του αφορολόγητου στις €22.500 και την συμπερίληψη άλλης φορολογικής κλίμακας για τα υψηλά εισοδήματα. Συγκεκριμένα εισηγείται για εισοδήματα από €72 χιλ. μέχρι €102 χιλ. να φορολογούνται με 35% και πέραν των €102 χιλ. ο συντελεστής να αυξάνεται στο 45%.

Την ίδια ώρα, απαιτείται με τη φορολογική μεταρρύθμιση να εγκριθούν οι προτάσεις νόμου, με τις οποίες θα επιβάλλεται φόρος ένας τοις χιλίοις σε ακίνητα αξίας πέραν €3 εκατ., κλιμακωτό τέλος εταιρειών, μηδενικό ΦΠΑ σε επιπρόσθετα βασικά προϊόντα και μείωση 5% του ΦΠΑ για ανακαινίσεις κλπ. Στη Βουλή εκκρεμούν και οι προτάσεις νόμου για φορολογήση υπερκερδών τραπεζών και εταιρειών ΑΠΕ, οι οποίες θα τεθούν ενώπιον του Νομοθετικού Σώματος με τη νέα χρονιά.

Τι ζητά το ΕΛΑΜ

Το ΕΛΑΜ με τις τροπολογίες του εισηγείται όπως οι φορολογικές εκπτώσεις για τα τέκνα να επεκταθούν μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους αντί στο 18ο έτος. Αφαίρεση του όρου εξαρτώμενου από τον αριθμό των τέκνων στο εισοδηματικό όριο. Εισηγείται στην περίπτωση που το ένα εκ των δύο μελών της οικογένειας έχει εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο των €20.500, τότε να μεταφέρεται στον άλλο. Θα καταθέσουν τροπολογίες σε σχέση με την εξαίρεση των αγροτών από τις σχετικές φορολογίες.

Οικολόγοι: Αύξηση των απαλλαγών

Οι Οικολόγοι, εισηγούνται περαιτέρω απαλλαγή από τον φόρο για κεφαλαιουχικά κέρδη. Η απαλλαγή για την πώληση κατοικίας ζητείται να είναι ύψους €30.000. αντί €20.000. όπως προτείνεται στο νομοσχέδιο, τα γεωργικά τεμάχια στις €50.000. αντί στις €30.000. και η κύρια κατοικία €150.000. αντί €100.000. Σε σχέση με την ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίων για σκοπούς φορολόγησης, οι Οικολόγοι θα προτείνουν αυτό να γίνεται και μέσω κατάθεσης σε τράπεζα. Επιπρόσθετα, εισηγούνται αλλαγή στις φορολογικές κλίμακες, έτσι ώστε για εισοδήματα €40.000. με €70.000. ο φορολογικός συντελεστής να είναι 30% και εισοδήματα πέραν των €70.000. να φορολογούνται με 35%. Για τις φορολογικές εκπτώσεις για τέκνα και φοιτητές να είναι για όλους €1.500 και για μονογονιούς στις €3.000.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα συνέλθει εκ νέου η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, κατά την οποία θα τοποθετηθεί η Κυβέρνηση σε σχέση με τις επιπρόσθετες τροπολογίες που προτείνονται. Στις 22 του μήνα τα νομοσχέδια θα τεθούν προς έγκριση στην Ολομέλεια.