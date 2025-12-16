Την υπογραφή της συμφωνίας Κύπρου–Γαλλίας χαιρετίζει το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία αναβαθμίζει το πλαίσιο διμερούς συνεργασίας και δημιουργεί χειροπιαστές προοπτικές για την κυπριακή οικονομία και το επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΕΒΕ αναφέρει ότι η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία σε ευρύ φάσμα τομέων, με αιχμή την άμυνα και ασφάλεια, αλλά και με στρατηγικές προεκτάσεις στην Ενέργεια και την Πράσινη Μετάβαση. Όπως σημειώνει, προβλέπεται η προώθηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες, ενεργειακή αποδοτικότητα και έξυπνες υποδομές, προς όφελος της ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής ασφάλειας.

Παράλληλα, το ΚΕΒΕ επισημαίνει ότι αναμένεται ενισχυμένη συνεργασία στην ψηφιακή πολιτική και την καινοτομία, με έμφαση στη μεταφορά τεχνογνωσίας, τις συνέργειες σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D), την κυβερνοασφάλεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και των νεοφυών εταιρειών.

«Η συμφωνία θέτει σε νέο πλαίσιο και τα ζητήματα πολιτικής προστασίας και ανθεκτικότητας», αναφέρει το Επιμελητήριο, κάνοντας λόγο για κοινές δράσεις στη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και φυσικών καταστροφών, με αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογικών λύσεων.

Το ΚΕΒΕ εκτιμά ακόμη ότι η συμφωνία στέλνει ισχυρό μήνυμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης προς τους επενδυτές, ενισχύει το εξαγωγικό δυναμικό των κυπριακών επιχειρήσεων και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για παραγωγικές και εμπορικές συμπράξεις, καθώς και για κοινά έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι για την επιτυχή υλοποίηση της συμφωνίας απαιτούνται σαφές χρονοδιάγραμμα και μηχανισμοί παρακολούθησης, ώστε οι πρόνοιές της να μετατραπούν σε απτά οφέλη για τις κυπριακές επιχειρήσεις.

Τέλος, το ΚΕΒΕ δηλώνει ετοιμότητα να συνεργαστεί με τα αρμόδια Υπουργεία και τους αντίστοιχους γαλλικούς επιχειρηματικούς φορείς, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, για την άμεση αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συμφωνίας, μέσω στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης, επιχειρηματικών αποστολών και δικτύωσης των μελών του. Όπως προσθέτει, έχει ήδη ξεκινήσει προγραμματισμός για σχετικές αποστολές και δράσεις δικτύωσης.