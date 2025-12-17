Tην παραχώρηση οικονομικής στήριξης συνολικού ύψους άνω των 57 χιλιάδων ευρώ προς επαγγελματίες αλιείς, αποφάσισε πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο τριών στοχευμένων παρεμβάσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, «στόχος των παρεμβάσεων είναι η στήριξη των αλιέων απέναντι σε εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική αλιεία, ενισχύοντας έναν τομέα με ιδιαίτερη σημασία για τις παράκτιες κοινότητες και την τοπική οικονομία».

Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους πριν το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, η οικονομική στήριξη καλύπτει, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις περιορισμένης πρόσβασης, μεγάλης συνεχόμενης διάρκειας, σε παραδοσιακά αλιευτικά πεδία λόγω διοικητικών περιορισμών και απαγορεύσεων ναυσιπλοΐας (NAVTEX), οι οποίες αναγκάζουν τους αλιείς να μετακινούνται σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, με αυξημένο κόστος καυσίμων και απώλεια εισοδήματος.

Παράλληλα, αφορά πρόσθετα λειτουργικά έξοδα που προκύπτουν από την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής καταγραφής στα αλιευτικά σκάφη, καθώς και διαχρονικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία μεγάλων ενεργειακών υποδομών, όπως η θαλάσσια αποβάθρα φορτοεκφόρτωσης καυσίμων στην περιοχή Βασιλικού, η οποία έχει περιορίσει αλιευτικά πεδία που αξιοποιούν παραδοσιακά οι αλιείς της περιοχής Ζυγίου.

«Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν αντισταθμιστικό χαρακτήρα και στοχεύουν στην κάλυψη μέρους της οικονομικής επιβάρυνσης που υφίστανται οι επαγγελματίες αλιείς, στηρίζοντας τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους σε συνθήκες αυξημένων απαιτήσεων», προστίθεται.

Όπως σημειώνεται, όλες οι ενισχύσεις παραχωρούνται με βάση το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας, με τους προβλεπόμενους ελέγχους και διαδικασίες.

ΚΥΠΕ