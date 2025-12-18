Ολοκληρώθηκε χθες ο πρώτος κύκλος επαφών που πραγματοποίησε ο νέος υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας με τους κοινωνικούς εταίρους, χωρίς πάντως ο ίδιος να ανοίγει τα χαρτιά του στο επίμαχο θέμα του κατώτατου μισθού.

Τόσο οι συντεχνίες, όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις επεξήγησαν για μια ακόμη φορά τις θέσεις τους στο συγκεκριμένο ζήτημα και πλέον αναμένουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες πιθανότατα θα παρθούν πριν από το τέλος του έτους.

Αυτό που προκύπτει ως νέο από τις τελευταίες συναντήσεις, είναι ότι ενδεχομένως να μην συγκληθεί τελικά το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, αλλά να υπάρξει προφορική ενημέρωση μεταξύ των μερών. Όπως προβλέπει η διαδικασία, μετά και την κατάθεση των θέσεων των συντεχνιών και των εργοδοτών στην αρμόδια Επιτροπή Αναθεώρησης Εθνικού Κατώτατου Μισθού, ο επικεφαλής της κυβερνητικής πλευράς και πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Χαρίτου, θα συντάξει σχετική έκθεση, την οποία θα προωθήσει στον υπουργό Εργασίας. Ο ίδιος αφού μελετήσει τις θέσεις των εμπλεκομένων και την έκθεση του προέδρου της Επιτροπής, θα πάρει την εισήγηση του στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο είναι το αρμόδιο Σώμα για να εκδώσει το σχετικό διάταγμα.

Όσον αφορά στις τελευταίες συναντήσεις, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι σε σχέση με τον κατώτατο μισθό, οι συντεχνίες επανέλαβαν τη θέση ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να κινηθεί στα πλαίσια, με βάση τα οποία είχε διαμορφωθεί αρχικά ο κατώτατος μισθός. Αυτό άλλωστε αποκάλυψε και προχθές ο ίδιος ο κ. Μουσιούττας, σημειώνοντας ότι οι συντεχνίες επιμένουν να ισχύσει η φόρμουλα που χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη απόφαση για τον κατώτατο μισθό, όταν διαμορφώθηκε στο 58,5% του διάμεσου μισθού και ανήλθε τότε στα 1000 ευρώ. Σημειώνεται ότι ο τέως Υπουργός Εργασίας κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής του Υπουργείου είχε σημειώσει ότι ο αναθεωρημένος κατώτατος μισθός, θα κινηθεί ενδεχομένως κοντά στα €1125. Σημείωσε συγκεκριμένα: «Το 58,5% του διάμεσου μισθού του 2024 σημαίνει μία αύξηση που οδηγεί τον κατώτατο μισθό περίπου στα €1100, στον οποίο, αν προστεθεί και η ΑΤΑ κατόπιν της συμφωνίας, η οποία διασυνδέει τον Τιμάριθμο με τον κατώτατο μισθό, θα αγγίζει τα €1125».

Από πλευράς των εργοδοτών τώρα, καταγράφεται η διαφωνία για υπολογισμό του κατώτατου μισθού με βάση τον διάμεσο και σημειώνουν ότι θα πρέπει να υπολογιστούν συγκεκριμένα στοιχεία, στη βάση των οποίων θα υπολογιστεί ο κατώτατος. Όπως έχει αναφερθεί επανηλλειμμένα από την εργοδοτική πλευρά, πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένη φόρμουλα, με την οποία θα υπολογίζεται ο κατώτατος μισθός και στην οποία θα περιλαμβάνονται στοιχεία για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, την παραγωγικότητα, την ανεργία και την οποιαδήποτε άλλη επίπτωση θα επέλθει από την ενδεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού στην απασχόληση. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2024, ο κατώτατος ακαθάριστος μηνιαίος μισθός καθορίστηκε στην Κύπρο μέσω νομοθεσίας σε 1.000 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Ωστόσο, στην περίπτωση εργαζομένων, οι οποίοι είτε πριν την 1η Ιανουαρίου 2024 είτε μετά δεν έχουν συμπληρώσει έξι μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο κατώτατος καθορίζεται σε 900 ευρώ για πλήρη απασχόληση, μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών συνεχούς απασχόλησης.

Πάντως, ο κ. Μουσιούττας εκτίμησε ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι τα Χριστούγεννα, συμπληρώνοντας πως ήταν λογικό παρά την προεργασία που είχε γίνει, να έχει και ο ίδιος επαφές προκειμένου να διαμορφώσει δική του άποψη.