Την καταβολή εφάπαξ ποσού σε δικαιούχους των μέτρων στήριξης που αποφασίστηκαν λόγω ανάκλησης αερόσακου ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στο πλαίσιο της ακύρωσης του πιστοποιητικού καταλληλότητας οχημάτων που δεν είχαν υποβληθεί σε αντικατάσταση αερόσακου.

Όπως αναφέρεται, η πληρωμή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2025.

Το εφάπαξ βοήθημα ανήλθε σε €100 για κάθε εβδομάδα ακινητοποίησης του οχήματος και καταβλήθηκε σε περιπτώσεις όπου το όχημα είχε ακινητοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου 2025 ή νωρίτερα και είχε διευθετηθεί ραντεβού αντικατάστασης αερόσακου έως τον Ιανουάριο 2026. Δικαιούχοι ήταν λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, χαμηλοσυνταξιούχοι, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και ιδιοκτήτες αναπηρικών οχημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διέθεταν άλλο όχημα.

Για τις πρώτες κατηγορίες, το ποσό καταβλήθηκε στους λογαριασμούς που τηρεί η Υπηρεσία Επιδομάτων, ενώ για τους ιδιοκτήτες αναπηρικών οχημάτων οι πληρωμές αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών. Η καταβολή αφορά την περίοδο έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, με το Υπουργείο να προαναγγέλλει και επόμενες πληρωμές, ενώ υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη παραχωρηθεί δωρεάν εισιτήρια για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές.