Επιβεβαιώθηκε χθες με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα προωθηθεί αποσπασματικά από την Kυβέρνηση. Κάτι που υπήρχε ως σκέψη και εν τέλει φαίνεται να προκρίνεται, ένεκα και του γεγονότος ότι υπάρχουν ακόμα αρκετά σημεία τα οποία πρέπει να συζητηθούν, προτού υπάρξει κατάληξη επί όλων των θεμάτων.

Ο Μαρίνος Μουσιούττας βρέθηκε χθες στην Επιτροπή Εργασίας -στην οποία ήταν μέλος μέχρι πρόσφατα- για πρώτη φορά με την ιδιότητα του υπουργού. Ανέλυσε τη διαδικασία υλοποίησης της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι θα επεκταθεί ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να καλύψουν το 80% των εργαζομένων, ποσοστό το οποίο σήμερα βρίσκεται στο 40-45%.

Μεταρρύθμιση

Αναλυτικότερα, σε σχέση με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι στόχος είναι όπως μέχρι τον Ιούνιο του 2026 κατατεθεί το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση που αφορά τον πρώτο πυλώνα, δηλαδή τις συνταξιοδοτικές παροχές.

Ως εκ τούτου, ο δεύτερος πυλώνας που αφορά στα Ταμεία Προνοίας μετατίθεται για το μέλλον. «Όντως είχε αναφερθεί ότι περί το τέλος του έτους θα είχαν κατατεθεί τα νομοσχέδια στη Βουλή, αλλά αυτό έχει αλλάξει. Τα νομοσχέδια για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή μέχρι τον Ιούνιο του 2026, λόγω του ότι οι εταίροι ζητούν πρόσθετες διευκρινίσεις, ενώ κανένας εταίρος δεν έδωσε απόψεις», ανέφερε ο Μαρίνος Μουσιούττας.

Για να προσθέσει ότι, πριν κλείσει η Βουλή για τις εκλογές, δηλαδή τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, αναμένεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο στο οποίο αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι οι συλλογικές συμβάσεις θα καλύψουν το 80% των εργαζομένων από το 40% με 45% που βρίσκονται σήμερα.

Πέραν αυτού, στο νομοσχέδιο, αναμένεται να περιλαμβάνονται επίσης τα ζητήματα που αφορούν το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου, την επενδυτική πολιτική για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα επιδόματα και οι συντάξεις, καθώς επίσης και το πέναλτι του 12%. Εξέφρασε την ελπίδα ότι το συντομότερο δυνατόν, εφόσον ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των διαβουλεύσεων με τους εταίρους, θα γίνει η δημοσίευση για τυχόν σχόλια από τον κόσμο.

Κατώτατος μισθός

Αναφορικά με το θέμα του κατώτατου μισθού, ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων στο Υπουργείο, Άντης Αποστόλου, αναφέρθηκε στο ζήτημα που είχε προκύψει με την προσφυγή της Δανίας, επισημαίνοντας ότι «θα διαμορφωθεί μια σημαντική νομοθεσία έστω και εάν είναι εναρμονιστική» και η οποία θα κινείται σε δύο βάσεις: Η μια αφορά τις διαδικασίες καθορισμού κατώτατου μισθού είτε με νομοθεσίες είτε με συλλογικές συμβάσεις και το δεύτερο αφορά την υποχρέωση των κρατών μελών να βρουν μηχανισμούς και να εκπονήσουν σχέδιο δράσης στις περιπτώσεις που οι συλλογικές συμβάσεις είναι κάτω από 80% για να διευρυνθεί η συλλογική διαπραγμάτευση και οι συλλογικές συμβάσεις.

«Με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κάποια από τα θέματα, για τα οποία υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών απαντήθηκαν και αυτό βοήθησε το Υπουργείο να διαμορφώσει κάποιες πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Ο κ. Αποστόλου είπε ότι το νομοσχέδιο θα σταλεί τις επόμενες ημέρες στον υπουργό και όταν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε νόμο θα αποτελεί «ένα από τους σημαντικούς νόμους στα εργασιακά». Ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή οδηγία όπως έχει διαμορφωθεί σε ό,τι αφορά τον τρόπο καθορισμού του κατώτατου μισθού, έβαζε ως υποχρέωση τη δημιουργία Επιτροπής η οποία «να συμβουλεύει τον Υπουργό και το κάθε κράτος μέλος πώς θα καταλήγουν στον καθορισμό του κατώτατου μισθού». Ο κ. Αποστόλου είπε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι καθορίζονται κατώτατοι μισθοί είτε με νομοθεσίες είτε με καθολικά εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις είτε με άλλους τρόπους.

Συλλογικές συμβάσεις

Σε ό,τι αφορά στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων, ο κ. Αποστόλου σημείωσε ότι η οδηγία προβλέπει πως «τα κράτη μέλη, τα οποία έχουν κάτω από 80% κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις, πρέπει να εκπονήσουν στρατηγικό σχέδιο δράσης, το οποίο πρέπει να υποβληθεί από τα κράτη μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2026. Μέσα απ’ αυτό, οι κοινωνικοί εταίροι και τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να καθορίσουν κάποιες διαδικασίες και δράσεις για να βοηθήσουν να αυξηθούν τα ποσοστά».

«Δεν καθορίζει ότι το 80% πρέπει να το πετύχεις άμεσα, αλλά πρέπει να συμφωνηθούν μέσα από ένα στρατηγικό σχέδιο οι ενέργειες και οι δράσεις που θα βοηθήσουν στην διεύρυνση του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών συμβάσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε. Επιπλέον, ο κ. Αποστόλου είπε ότι «κάθε πέντε χρόνια πρέπει να γίνεται ανασκόπηση του στρατηγικού σχεδίου και να βλέπουμε πώς προχωρούμε και να διαμορφώνεται ανάλογα το επόμενο στρατηγικό σχέδιο, αν δεν πετύχει μια χώρα τον στόχο του 80%». Ανέφερε ότι ετησίως θα πρέπει να υποβάλλονται στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό των συλλογικών συμβάσεων, το ύψος (χαμηλό και υψηλό) των κατώτατων μισθών μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, τις ώρες εργασίες και τα ποσοστά κάλυψης με συλλογικές συμβάσεις.

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ο υπουργός Εργασίας έκανε εκτενή αναφορά στο ΤΚΑ και στην επενδυτική του πολιτική. «Η επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων συζητείται με τον Υπουργό Οικονομικών και εφόσον διαμορφωθεί μέχρι αρχές Φεβρουαρίου, η τελική θέση θα ανακοινωθεί στους εταίρους», ανέφερε.

Ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι ένα ποσό της τάξης των 11 με 12 δις ευρώ, το οποίο σήμερα είναι κατατεθειμένα στους λογαριασμούς του κράτους, είναι δανεισμένα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο κράτος και πρόσθεσε ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα καλύψει και αυτό το στοιχείο, καθώς επίσης και το «μικρό τσεκούδι» των χαμηλοσυνταξιούχων.

Ο κ. Μουσιούττας πρόσθεσε ότι το 95% των εισροών στο ΤΚΑ κατατίθενται στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας με έναν επιτόκιο 2,16% και πρόσθεσε ότι πριν από δύο χρόνια, τα επιτόκια είχαν φτάσει μέχρι το 4,75%. Σημείωσε ότι το 5% του ποσού είναι κατατεθειμένο σε τράπεζες με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. «Η ούτω καλούμενη σημερινή επενδυτική πολιτική σίγουρα θα διαφοροποιηθεί μέσα στα πλαίσια της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης για να μπορεί να αποφέρει, χωρίς κίνδυνο, περισσότερα οφέλη στο ταμείο και στους εργαζομένους», υπογράμμισε.

Άλλα ζητήματα

Αναφερόμενος σε ένα άλλο νομοσχέδιο που εκκρεμεί που αφορά τη ρύθμιση της επ’ αμοιβής πρακτικής άσκησης, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ και των εταίρων αλλά και των οργανώσεων που έχουν σχέση με αυτό, όπως είναι φοιτητικές και οργανώσεις νεολαίας. Αναφορικά με τη χορηγία με οποιονδήποτε τρόπο των γονέων των παιδιών, τα οποία για λόγους υγείας χρειάζεται να παραμείνουν αρκετό χρόνο είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα ο γονέας ή οι γονείς να χρειάζεται να βρίσκονται μαζί με τα παιδιά τους κάτι συνεπάγεται ότι θα φύγουν από τη δουλειά τους, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να εξεύρουμε το συντομότερο δυνατό τρόπους για να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση.