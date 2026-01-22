Η Φορολογική Μεταρρύθμιση τέθηκε σε ισχύ και οι πολίτες, οι οικογένειες και οι επιχειρήσεις αρχίζουν να βλέπουν στην πράξη το άμεσο όφελος με τη μείωση του φορολογικού βάρους και αντίστοιχα την αύξηση του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, εφαρμόζεται ένα πιο δίκαιο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, πιο απλό και πιο αποτελεσματικό, προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη μεσαία τάξη, την οικογένεια και την υγιή επιχειρηματικότητα.

Στον πυρήνα της μεταρρύθμισης βρίσκεται η αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στα €22.000 για όλους, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης.

Οι φορολογικοί συντελεστές διαμορφώνονται πιο δίκαια και αναλογικά, συγκεκριμένα στο 20% για εισοδήματα από €22.001 έως €32.000, 25% από €32.001 έως €42.000, 30% από €42.001 έως €72.000 και 35% για εισοδήματα άνω των €72.000, μειώνοντας τη φορολογική επιβάρυνση για τη μεσαία τάξη.

Οι αλλαγές αποτυπώνονται με σαφήνεια μέσα από ενδεικτικά παραδείγματα, τα οποία δείχνουν πώς η Φορολογική Μεταρρύθμιση μεταφράζεται στην πράξη σε χαμηλότερο φόρο και αυξημένο καθαρό εισόδημα για διαφορετικούς τύπους νοικοκυριών.

Νοικοκυριό με δύο παιδιά, στεγαστικό δάνειο και φωτοβολταϊκά

Ένα νοικοκυριό με δύο εργαζόμενους γονείς, δύο παιδιά ή φοιτητές έως 24 ετών, πρόσφατο στεγαστικό δάνειο €200.000 και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, επωφελείται από συνδυασμό φοροαπαλλαγών που μειώνουν αισθητά τον συνολικό φόρο.

Παράδειγμα:

Φορολογητέο εισόδημα 1ου συμβίου (ετήσιος μισθός μετά από κρατήσεις) €30.000 Φορολογητέο εισόδημα 2ου συμβίου (ετήσιος μισθός μετά από κρατήσεις) €30.000 Φοροαπαλλαγή νοικοκυριού για ασφάλιση κατοικίας (έως €500) €500 Φοροαπαλλαγή 1ου συμβίου για εξαρτώμενα τέκνα (€1.000 + €1.250) €2.250 Φοροαπαλλαγή 2ου συμβίου για εξαρτώμενα τέκνα (€1.000 + €1.250) €2.250 Φοροαπαλλαγή 1ου συμβίου για τόκους στεγαστικού δανείου (έως €2.000) €2.000 Φοροαπαλλαγή 2ου συμβίου για τόκους στεγαστικού δανείου (έως €2.000) €2.000 Φοροαπαλλαγή 1ου συμβίου για εγκατάσταση ΦΒ (έως €1.000) €1.000 Φοροαπαλλαγή 2ου συμβίου για εγκατάσταση ΦΒ (έως €1.000) €1.000 Συνολικό ποσό εκπτώσεων νοικοκυριού €11.000 Συνολικός φόρος πριν τη μεταρρύθμιση €4.400 Συνολικός φόρος μετά τη μεταρρύθμιση €1.000 Μείωση φόρου – αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριού €3.400

Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά, ενοίκιο και ηλεκτρικό όχημα

Η μεταρρύθμιση αντιμετωπίζει τις μονογονεϊκές οικογένειες στο ευνοϊκότερο σενάριο. Ένας γονέας με δύο παιδιά, ενοίκιο €7.000 ετησίως και πρόσφατη αγορά ηλεκτρικού οχήματος, βλέπει ξεκάθαρο όφελος.

Παράδειγμα:

Φορολογητέο εισόδημα γονέα (μισθός μετά από κρατήσεις και προηγούμενες εγκεκριμένες φοροαπαλλαγές) €35.000 Φοροαπαλλαγή γονέα για εξαρτώμενα τέκνα (διπλή) €4.500 Φοροαπαλλαγή γονέα για ενοίκιο πρώτης κατοικίας (έως €2.000) €2.000 Φοροαπαλλαγή γονέα για αγορά ηλεκτρικού οχήματος (έως €1.000) €1.000 Συνολικό ποσό εκπτώσεων νοικοκυριού €7.500 Συνολικός φόρος πριν τη μεταρρύθμιση €3.450 Συνολικός φόρος μετά τη μεταρρύθμιση €1.100 Μείωση φόρου – αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριού €2.350

Μονήρες πρόσωπο με ενοίκιο και ηλεκτρικό όχημα

Η μεταρρύθμιση καλύπτει και τα μονήρη άτομα. Ένα μονήρες πρόσωπο με ενοίκιο €6.000 και πρόσφατη αγορά ηλεκτρικού οχήματος ωφελείται άμεσα.

Παράδειγμα:

Φορολογητέο εισόδημα (μισθός μετά από κρατήσεις και προηγούμενες εγκεκριμένες φοροαπαλλαγές) €28.000 Φοροαπαλλαγή για ενοίκιο πρώτης κατοικίας (έως €2.000) €2.000 Φοροαπαλλαγή για αγορά ηλεκτρικού οχήματος (έως €1.000) €1.000 Συνολικό ποσό εκπτώσεων €3.000 Συνολικός φόρος πριν τη μεταρρύθμιση €1.700 Συνολικός φόρος μετά τη μεταρρύθμιση €600 Μείωση φόρου – αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος €1.100

Πολύτεκνη οικογένεια με πέντε παιδιά και ενεργειακή αναβάθμιση

Για τις πολύτεκνες οικογένειες, τα οφέλη είναι ακόμη μεγαλύτερα. Σε οικογένεια με πέντε παιδιά ή φοιτητές έως 24 ετών, στεγαστικό δάνειο €250.000 και πρόσφατη ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, οι φοροαπαλλαγές συσσωρεύονται σημαντικά.

Παράδειγμα:

Φορολογητέο εισόδημα 1ου συμβίου (ετήσιος μισθός μετά από κρατήσεις) €70.000 Φορολογητέο εισόδημα 2ου συμβίου (ετήσιος μισθός μετά από κρατήσεις) €55.000 Φοροαπαλλαγή νοικοκυριού για ασφάλιση κατοικίας (έως €500) €500 Φοροαπαλλαγή 1ου συμβίου για εξαρτώμενα τέκνα (€1.000 για το 1ο, €1.250 για το 2ο, €1.500 για καθένα από τα επόμενα) €6.750 Φοροαπαλλαγή 2ου συμβίου για εξαρτώμενα τέκνα (€1.000 για το 1ο, €1.250 για το 2ο, €1.500 για καθένα από τα επόμενα) €6.750 Φοροαπαλλαγή 1ου συμβίου για τόκους στεγαστικού δανείου (έως €2.000) €1.200 Φοροαπαλλαγή 2ου συμβίου για τόκους στεγαστικού δανείου (έως €2.000) €1.200 Φοροαπαλλαγή 1ου συμβίου για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας (έως €1.000) €1.000 Φοροαπαλλαγή 2ου συμβίου για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας (έως €1.000) €1.000 Συνολικό ποσό εκπτώσεων νοικοκυριού €18.400 Συνολικός φόρος πριν τη μεταρρύθμιση €23.770 Συνολικός φόρος μετά τη μεταρρύθμιση €17.777 Μείωση φόρου – αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριού €5.993

Η Φορολογική Μεταρρύθμιση που προχώρησε και ψηφίστηκε μετά από δύο δεκαετίες έχει ξεκάθαρο στόχο να επιστρέφει το όφελος απευθείας στον πολίτη, να ενισχύει την κοινωνική συνοχή και να δημιουργεί σταθερές βάσεις για βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη.

Με το νέο ψηφιακό εργαλείο υπολογισμού, οι πολίτες μπορούν να δουν άμεσα το προσωπικό τους όφελος από τη Φορολογική Μεταρρύθμιση https://www.gov.cy/taxreform/ .