Οι ιδιαιτερότητες στη σύνθεση μιας οικογένειας και ειδικά όταν πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες σε σχέση με τις φορολογικές εκπτώσεις που θα λαμβάνουν από τον φόρο εισοδήματος από το φορολογικό έτος 2026 είναι κάτι που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τους φοροθέτες του Τμήματος Φορολογίας, οι οποίοι ετοίμασαν πολλά σενάρια για να διαχειριστούν διαφορετικές περιπτώσεις. Στόχος να γίνεται σωστή κατανομή των εκπτώσεων.

Τα προβλήματα που προκύπτουν αφορούν κυρίως διαζευγμένους που έχουν κοινή μέριμνα των τέκνων τους, τα οποία δεν διαμένουν είτε με τον πατέρα είτε με τη μητέρα. Αφορούν επίσης αυτούς που συζούν χωρίς σύμφωνο συμβίωσης αλλά έχουν παιδιά από προηγούμενο γάμο, αυτούς που έχουν συνάψει σύμφωνο πολιτικής συμβίωσης και πολλές άλλες περίπλοκες περιπτώσεις.

Σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν την σύνθεση της οικογένειας, τις εκπτώσεις σε σχέση με τον αριθμό τέκνων, φοιτητών, τόκων δανείων, ενοίκια και πράσινες επενδύσεις στην κύρια κατοικία θα επωφελούνται και μονογονεϊκές οικογένειες.

Ορισμός

Σύμφωνα με τον επεξηγηματικό οδηγό του Τμήματος Φορολογίας, για σκοπούς υπολογισμού του μεικτού οικογενειακού εισοδήματος μονογονεϊκή οικογένεια θεωρείται:

η οικογένεια στην οποία ένας γονέας ζει µε ένα τουλάχιστο εξαρτώμενο τέκνο και ο οποίος διαβιεί είτε χωρίς σύζυγο ή συμβίο με πολιτική συμβίωση, είτε χωρίς άλλο πρόσωπο με το οποίο να έχουν κοινά τέκνα, λόγω του ότι είναι άγαμος γονέας, χήρος, διαζευγμένος ή διότι ο άλλος γονέας έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο.

η οικογένεια στην οποία ένας έγγαμος γονέας ζει µόνος του µε ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, διότι ο άλλος γονέας εκτίει ποινή φυλάκισης έξι μηνών και άνω.

Ουσιαστικά, μονογονεϊκή θεωρείται μια οικογένεια μόνο αν ο γονέας ζει κάτω από την ίδια στέγη με το εξαρτώμενο τέκνο και έχει τη φύλαξή του και δεν έχει σύζυγο, συμβίο με πολιτική συμβίωση ή άλλο άτομο με το οποίο να έχουν κοινά τέκνα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια που εφαρμόζονται για όλες τις οικογένειες θα εφαρμόζονται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Για οικογένειες με 1 έως 2 παιδιά τα εισοδήματα θα πρέπει να είναι μέχρι 100.000, για οικογένειες με 3 έως 4 τέκνα τα εισοδήματα θα πρέπει να είναι έως €150.000 και για πέντε παιδιά και πάνω μέχρι €200.000.

Θα επωφελούνται με εκπτώσεις €1.000 για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, €1.250 για το δεύτερο τέκνο και €1.500 για κάθε τρίτο επιπρόσθετο εξαρτώμενο τέκνο.

Οι εκπτώσεις μέχρι €2000 για τους τόκους στεγαστικού δανείων και για ενοίκια, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει το εξυπηρετούμενο δάνειο ή η κατοικία θα πρέπει να είναι ιδιοκτησίας ή στο όνομα του ενός συμβίου ή του μονήρους προσώπου. Το ποσό της έκπτωσης θα παραχωρείται σε κάθε φορολογούμενο.

Το ύψος εκπτώσεων με παραδείγματα

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες εφαρμόζονται τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια αναλόγως των τέκνων και διπλασιάζεται το ποσό της έκπτωσης που παρέχεται στον μονογονέα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για παράδειγμα, μονογονέας που έχει τρία εξαρτώμενα τέκνα δικαιούται, εάν το συνολικό μεικτό εισόδημά του δεν ξεπερνά τις €150.000, να λάβει έκπτωση €7.500 (€2.000 για το πρώτο τέκνο, €2.500 για το δεύτερο τέκνο και €3.000 για το τρίτο τέκνο), όπως ισχύει δηλαδή και με τις υπόλοιπες οικογένειες.

Στην περίπτωση που ο γονέας (πατέρας) έχει κοινή γονική μέριμνα εξαρτώμενου τέκνου αλλά δεν διαμένει μαζί του (διαμένει με τον άλλο γονέα -μητέρα) δικαιούται την έκπτωση για το εξαρτώμενο τέκνο υπό προϋποθέσεις:

εάν είναι μονήρης, τότε εφαρμόζεται το εισοδηματικό κριτήριο των €40.000.

• εάν είναι μέλος οικογένειας, δηλαδή σύζυγος ή συμβίος με πολιτική συμβίωση, στην οποία δεν ζουν άλλα τέκνα κάτω από την ίδια στέγη, τότε εφαρμόζεται το εισοδηματικό κριτήριο των €100.000.

• εάν είναι μέλος οικογένειας, δηλαδή σύζυγος ή συμβίος με πολιτική συμβίωση, στην οποία ζουν άλλα τέκνα (είτε κοινά είτε του ενός εκ των δύο) κάτω από την ίδια στέγη, τότε εφαρμόζεται το εισοδηματικό κριτήριο αναλόγως των τέκνων.

εάν διαβιεί με σύμβιο χωρίς πολιτική συμβίωση, με τον οποίο έχουν κοινό τέκνο, τότε είναι μέλος οικογένειας και εφαρμόζεται το εισοδηματικό κριτήριο αναλόγως των τέκνων.

Άλλα σενάρια παραχώρησης φορολογικών εκπτώσεων