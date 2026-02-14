Σε τροχιά ολοκλήρωσης φαίνεται να εισέρχονται οι διαβουλεύσεις Κύπρου και Ισραήλ για το κοινό κοίτασμα φυσικού αερίου που εκτείνεται ανάμεσα στα θαλασσοτεμάχια «Αφροδίτη» και «Ισάι», με τις δύο πλευρές να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας έως τα τέλη Μαρτίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης πριν μερικές ημέρες , αντιπροσωπεία του Υπουργείου Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ μεταβαίνει στην Κύπρο με στόχο την προώθηση της συμφωνίας. Ο Έλι Κόεν ανέφερε ότι το φυσικό αέριο αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για το Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την ανάπτυξη των κοιτασμάτων για ενίσχυση της παραγωγής και των εξαγωγών.

Από κυπριακής πλευράς, ο Μιχάλης Δαμιανός μιλώντας σε στο κρατικό ραδιόφωνο χαρακτήρισε ρεαλιστική την επίτευξη συμφωνίας μέχρι τα τέλη Μαρτίου, σημειώνοντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές, καθώς και πίεση από τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Όπως ανέφερε, τεχνικό κλιμάκιο από το Ισραήλ βρέθηκε ήδη στην Κύπρο για εντατικές συναντήσεις, ενώ εντός του επόμενου δεκαημέρου αναμένεται να κλείσουν οι τελευταίες εκκρεμότητες.

Οι συζητήσεις, σύμφωνα με τον υπουργό, δεν επικεντρώνονται στο ποσοστό διαμοιρασμού, αλλά σε τεχνικά και νομικά ζητήματα, με τα ποσοστά να καθορίζονται από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Υπενθύμισε ότι η ανόρυξη του πρώτου φυσικού αερίου από το «Αφροδίτη» τοποθετείται χρονικά στο 2030, ενώ το κοίτασμα «Κρόνος» αναμένεται να αποδώσει από το 2027-2028, με διοχέτευση μέσω Αιγύπτου προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Επιβεβαίωση και από τον Ισραηλινό Πρέσβη

Ο Όρεν Ανόλικ σε συνέντευξη του στο κυριακάτικο «Φιλελεύθερο» μεταξύ άλλων εκτίμησε ότι οι υπογραφές ενδέχεται να τεθούν το αργότερο μέχρι τα τέλη Μαρτίου, επισημαίνοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, έστω και με βραδύτερο ρυθμό. Όπως ανέφερε, στον τελευταίο γύρο συμμετείχαν και εκπρόσωποι των εταιρειών, γεγονός που συνέβαλε στην εξέλιξη της διαδικασίας.

Διευκρίνισε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία, αλλά τίθεται το τελικό πλαίσιο της λύσης, ενώ προβλέπεται ο διορισμός ειδικού για τον επιμερισμό. Η εφαρμογή, όπως σημείωσε, θα απαιτήσει χρόνο.