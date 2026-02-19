Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναμένεται η μεταρρύθμιση στον τομέα των επαγγελματιών οδηγών ταξί, ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, σε δηλώσεις του μετά την συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, την Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου της Επιτροπής Μεταφορών, Αλέκου Τρυφωνίδη προς τον Υπουργό, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την πάταξη της πειρατείας των ταξί, ο κ. Βαφεάδης δήλωσε ότι το ζήτημα για τα ταξί απασχολεί σε μεγάλο βαθμό την Κυβέρνηση. Η Αρχή Αδειών, συμπλήρωσε, έχει ξεκινήσει μελέτη και θα υπάρξει διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, προτού κατατεθεί πρόταση νόμου στη Βουλή. «Μόνο με τη μεταρρύθμιση του επαγγέλματος θα έχουμε αποτελέσματα για την πειρατεία», πρόσθεσε ο Υπουργός.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Αρχής Αδειών Δέσποινα Αμερικάνου ανέφερε ότι έχει γίνει μελέτη από την Αρχή Αδειών σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα της υπηρεσίας ταξί. Ορισμένα από τα στοιχεία που προκύπτουν, είπε, είναι ότι το 60% του πληθυσμού της Κύπρου δεν χρησιμοποιεί τα ταξί, εξαιτίας του υψηλού κόστους και της χαμηλής διαθεσιμότητας σε ώρες αιχμής. Επίσης, συνέχισε, το 52% των οδηγών ταξί δεν είναι ιδιοκτήτες των οχημάτων. Συνεπώς, δημιουργείται ένα σοβαρό ζήτημα που χρειάζεται ρύθμιση, είπε. Η κα. Αμερικάνου συμπλήρωσε ότι το 53% των οδηγών λέει ότι τα ταξί δεν καλύπτουν τη ζήτηση. «Έχουμε υπερπροσφορά σε αγροτικές περιοχές και υποπροσφορά σε κεντρικες περιοχές σε ώρες αιχμής», πρόσθεσε.

Σε σχέση με την πειρατεία, η κα. Αμερικάνου ανέφερε ότι αυτό που ισχύει σε άλλες χώρες που παρουσιάζουν παρόμοια στοιχεία με την Κύπρο είναι να υπάρχει μια ενιαία πλατφόρμα για όλα τα ταξί, μέσω της οποίας θα γίνεται έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές. Μια άλλη πρόταση της Αρχής Αδειών είναι η ευέλικτη αδειοδότηση με συγκεκριμένα κριτήρια, είπε.

Η κα. Αμερικάνου δήλωσε ότι σκοπός είναι να δοθούν λύσεις. Είναι αναγκαία η έκδοση νέων αδειών, αλλά όχι υπό το υφιστάμενο καθεστώς. «Προηγείται η ρύθμιση του τομέα», συμπλήρωσε. Πρόσθεσε ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναμένεται να παρουσιάσουν πρόταση νόμου στη Βουλή.

Σε ερώτηση του Προέδρου της Επιτροπής, Αλέκου Τρυφωνίδη σχετικά με τα μέτρα τα οποία αναμένεται να ληφθούν, η κα. Αμερικάνου ανέφερε ότι μια εκ των προτεινόμενων λύσεων είναι να εφαρμοστεί μια εθνική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι των ταξί, να εφαρμοστούν ψηφιακά ταξίμετρα, να δοθούν κίνητρα για ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων, με οχήματα χαμηλών ρύπων και νέας τεχνολογίας, και γενικότερα «να μπούμε σε μια νέα εποχή», όπως είπε.

Σε σχέση με τα αγροτικά ταξί, αυτό που εισηγείται η Αρχή Αδειών είναι να ακολουθηθεί το ίδιο μοντέλο που ακολουθήθηκε για τους Δήμους, δηλαδή τα αγροτικά ταξί να επεκταθούν και στις τοπικές κοινότητες.

Απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου της Επιτροπής, σε σχέση με τις λύσεις που μπορούν να προταθούν για την αντιμετώπιση της πειρατείας πριν από τη συνολική μεταρρύθμιση, η κα. Αμερικάνου ανέφερε ότι αυτό που θα μπορούσε να γίνει άμεσα είναι η αύξηση στην ποινή του διοικητικού προστίμου, καθώς και η άμεση κατάσχεση οχήματος εάν αυτό είναι δυνατόν.

Ακολούθως, ο Υπουργός συμφώνησε με την αύξηση στην ποινή του προστίμου, λέγοντας πως το 70% των περιπτώσεων πειρατείας διενεργείται από επαγγελματίες οδηγούς. «Οι ίδιοι οι επαγγελματίες παραβιάζουν τον νόμο που σήμερα τους προστατεύει», συμπλήρωσε.

Εξάλλου, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συζήτησης με την Επιτροπή, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι η αναβάθμιση της ποιότητας της υπηρεσίας είναι σημαντική και ότι το Υπουργείο θα στοχεύσει και στη δια βίου μάθηση και επιμόρφωση όλων των οδηγών, αλλά και στην ανανέωση του στόλου.

Σε δηλώσεις προέβη και ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, ο οποίος αναφερθείς στην ενημέρωση από την επικεφαλής της Αρχής Αδειών ότι εκκρεμεί νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα δώσει έναν νέο πλαίσιο λειτουργίας γενικά για όλα τα ταξί στην Κύπρο, είπε ότι οι Βουλευτές θα αναμένουν αυτή τη νομοθετική ρύθμιση και, εφόσον προκύψουν ανάγκες, τότε θα δοθούν νέες άδειες ταξί.

ΚΥΠΕ