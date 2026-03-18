Αύξηση κατέγραψαν οι τιμές των κατασκευαστικών υλικών τον Φεβρουάριο του 2026, τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών διαμορφώθηκε στις 119,28 μονάδες με έτος βάσης το 2021=100, καταγράφοντας άνοδο 0,33% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2026. Σε ετήσια βάση, σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 0,60%.

Ανά κύρια κατηγορία προϊόντων, τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν τα ηλεκτρομηχανολογικά είδη με 2,27%, τα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά με 1,64% και τα ορυκτά με 0,94%.

Αντίθετα, μειώσεις καταγράφηκαν στα μεταλλικά προϊόντα, τα οποία υποχώρησαν κατά 0,45%, καθώς και στα προϊόντα ορυκτών, που σημείωσαν πτώση 0,08%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,84% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.