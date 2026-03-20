Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, εκτιμά ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει νέα μικρή άνοδος στις τιμές των καυσίμων, την ώρα που εμφανίζεται καθησυχαστικός για την επάρκεια αποθεμάτων στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα για περίπου 90 ημέρες.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι, εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, οι τιμές αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία. Όπως είπε, οι αυξήσεις των τελευταίων 20 ημερών ήταν κλιμακωτές, με νέες επιβαρύνσεις να καταγράφονται σχεδόν ανά δύο ή τρεις ημέρες.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι τιμές ενδέχεται σταδιακά να φτάσουν στα υψηλότερα επίπεδα και να κινηθούν ακόμη 5 με 6 σεντ πιο πάνω, αν και ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη υπό τις παρούσες συνθήκες.

Ο ίδιος σημείωσε ότι για το θέμα των τιμών των καυσίμων αρμόδια είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών, σε συνεργασία με τις εταιρείες εισαγωγής καυσίμων.

Σε ό,τι αφορά την επάρκεια καυσίμων, ο κ. Προκοπίου δήλωσε ότι λογικά υπάρχει απόθεμα περίπου 90 ημερών, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν δεν παρουσιάστηκε ποτέ πρόβλημα με τα αποθέματα στην Κύπρο. Όπως ανέφερε, αν προκύψει τέτοιο ζήτημα, αυτό δεν θα αφορά μόνο την Κύπρο αλλά και πολλές άλλες χώρες, χαρακτηρίζοντας απομακρυσμένο το ενδεχόμενο να υπάρξει πρόβλημα.

Ο Πρόεδρος των πρατηριούχων υποστήριξε ακόμη ότι η κυβερνητική παρέμβαση που ενδείκνυται στο παρόν στάδιο είναι η επιδότηση των καυσίμων, όπως είχε εφαρμοστεί το 2022. Παρέπεμψε, μάλιστα, στο μοντέλο εκείνης της περιόδου, με επιδότηση 8,3 σεντ στα καύσιμα και 6,5 σεντ στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν, εξέφρασε την άποψη ότι ένα τέτοιο μέτρο είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί στην Κύπρο. Όπως ανέφερε, στο παρελθόν είχε επιβληθεί πλαφόν μόνο στη λιανική τιμή, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς το μέτρο δεν λειτούργησε ούτε για ένα 24ωρο.

Κατά τον ίδιο, για να μπορέσει να αποδώσει ένα τέτοιο σύστημα, θα πρέπει να ξεκινήσει από τη χονδρική τιμή, εφόσον οι εταιρείες εισαγωγής έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν προσωρινά τα περιθώρια κέρδους τους.

Ο κ. Προκοπίου υποστήριξε επίσης ότι το κράτος αποκομίζει αυξημένα έσοδα όταν ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, λόγω της αύξησης του ΦΠΑ. Όπως είπε, σε περίπτωση αύξησης της τιμής κατά 50 σεντ, τα πρόσθετα έσοδα του κράτους από τον ΦΠΑ μπορεί να φθάσουν περίπου τα 8,5 με 9 σεντ, στοιχείο που, όπως ανέφερε, ενισχύει το επιχείρημα υπέρ μιας μερικής κρατικής επιδότησης.

Σε σχέση με την αισχροκέρδεια, διευκρίνισε ότι πρόκειται για θέμα που εξετάζει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι πρατηριούχοι δεν έχουν διαπιστώσει φαινόμενα αισχροκέρδειας από συναδέλφους τους και ότι, αν υπήρξαν τέτοια περιστατικά, αυτά ήταν μεμονωμένα και προσωρινά.

Πρόσθεσε ότι, λόγω των αυξημένων τιμών, οι πρατηριούχοι εμφανίζονται σήμερα πιο προσεκτικοί, ενώ σημείωσε πως κάθε πρατηριούχος καθορίζει τη δική του τιμολογιακή πολιτική με βάση τη χονδρική τιμή. Όπως υπογράμμισε, μέσα σε διάστημα 13 ημερών επιβλήθηκαν έξι αυξήσεις στους πρατηριούχους από τις εταιρείες εισαγωγής καυσίμων.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών θα εντείνει τους ελέγχους το επόμενο διάστημα, λόγω της αυξημένης ευαισθησίας που προκαλούν οι ανατιμήσεις.

Καταλήγοντας, ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι όλοι αναμένουν τον τερματισμό του πολέμου ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά καυσίμων. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι εάν η κρίση παραταθεί και οι τιμές ανέβουν ακόμη περισσότερο, τότε οι επιπτώσεις θα περάσουν σε μεγάλο εύρος προϊόντων, με αυξήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις ενδέχεται να μην αντιστραφούν εύκολα.