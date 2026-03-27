Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν σήμερα σε μία εκ βάθρων αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου τελωνείων, δίνοντας στην Ένωση ένα πιο σύγχρονο εργαλείο για να αντιμετωπίσει τάσεις όπως οι τεράστιες αυξήσεις στους όγκους εμπορίου, ειδικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τον ταχύτατα αυξανόμενο αριθμό ευρωπαϊκών προτύπων που πρέπει να ελέγχονται στα σύνορα και τις προκλήσεις που θέτουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η μεταρρύθμιση εισάγει καινοτόμα εργαλεία για τη διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου, τη βελτιωμένη είσπραξη τελωνειακών δασμών και την αυστηρότερη εποπτεία επικίνδυνων ή μη συμμορφούμενων αγαθών. Συνολικά, το νέο σύστημα θα επιτρέπει πιο ισχυρούς ελέγχους χωρίς υπερβολικό βάρος για τις αρχές και τους εμπόρους.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από τη δημιουργία της Τελωνειακής Ένωσης το 1968. Ο νέος Κώδικας Τελωνείων της Ένωσης θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις πολλαπλές προκλήσεις που προκύπτουν από τις νέες γεωπολιτικές πραγματικότητες, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την οικονομική ασφάλεια. Μόλις υιοθετηθεί, αυτό το σύγχρονο εργαλείο θα διευκολύνει το εμπόριο και θα διασφαλίσει τη σωστή είσπραξη των δασμών, με απλό τρόπο και με την απαιτούμενη νομική σαφήνεια.

Οι συν-νομοθέτες συμφώνησαν στη νομοθεσία για να:

Δημιουργήσουν έναν ενιαίο, υπερσύγχρονο κόμβο δεδομένων τελωνείων στην ΕΕ: μία κεντρική πλατφόρμα για εισαγωγείς και εξαγωγείς για να αλληλεπιδρούν με τα τελωνεία στην ΕΕ , ενισχύοντας την ακεραιότητα των δεδομένων, την ιχνηλασιμότητα και τους τελωνειακούς ελέγχους.

Ιδρύσουν νέα αποκεντρωμένη υπηρεσία για τα τελωνεία – την Αρχή Τελωνείων της ΕΕ – η οποία θα εποπτεύει τον κόμβο δεδομένων τελωνείων της ΕΕ, ενώ θα υποστηρίζει τη διαχείριση κινδύνου των εθνικών αρχών τελωνείων.

Η Αρχή Τελωνείων της ΕΕ θα συντονίζει τη διακυβέρνηση της Τελωνειακής Ένωσης της ΕΕ σε ορισμένους τομείς. Για να υποστηρίξει τη δουλειά των εθνικών γραφείων, η Αρχή Τελωνείων της ΕΕ θα αναλύει τα δεδομένα εισαγωγής και εξαγωγής που ενημερώνονται συνεχώς στον νέο κόμβο δεδομένων τελωνείων της ΕΕ, βοηθώντας να εντοπιστεί το πιο επικίνδυνο φορτίο που εισέρχεται στην ΕΕ και πρέπει να έχει προτεραιότητα για έλεγχο.

Η Αρχή θα βοηθήσει επίσης στη δημιουργία περιοχών προτεραιότητας και κριτηρίων κινδύνου. Τέλος, θα συντονίζει τη διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα των τελωνείων.

Ο Κόμβος Δεδομένων Τελωνείων της ΕΕ θα είναι το μοναδικό διαδικτυακό περιβάλλον που προορίζεται για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων τελωνείων για τη διασφάλιση της ομαλής ροής αγαθών εντός και εκτός της ΕΕ. Θα υποστηρίζει επίσης τη διαχείριση κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ που πραγματοποιείται από την Αρχή Τελωνείων της ΕΕ.

EU customs: Council and Parliament have agreed on the landmark 🇪🇺 customs reform. The new rules will give customs authorities across the EU a more modern toolbox to keep pace with today's challenges.



Για να εκπληρώσουν τις τελωνειακές τους υποχρεώσεις, οι επιχειρήσεις που εισάγουν και εξάγουν από την ΕΕ θα χρειάζεται να υποβάλουν τις τελωνειακές πληροφορίες μόνο μία φορά σε αυτήν την ενιαία πλατφόρμα, αντί να το κάνουν σε έως και 27 διαφορετικές εθνικές αρχές τελωνείων. Μπορούν να καταχωρίσουν τις ίδιες πληροφορίες για να καλύψουν πολλές αποστολές, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Οι εθνικές αρχές τελωνείων θα αποκτούν πλήρη εικόνα των ροών εμπορίου και των αλυσίδων εφοδιασμού. Με τη βοήθεια της Αρχής Τελωνείων της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για να ανταποκριθούν πιο γρήγορα, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στους κινδύνους.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, ο κόμβος δεδομένων θα τεθεί σε λειτουργία για αγαθά που διακινούνται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου στις 1 Ιουλίου 2028. Θα ακολουθήσει σταδιακή εφαρμογή, με στόχο να περιληφθούν όλες οι κινήσεις αγαθών έως τις 1 Μαρτίου 2034.