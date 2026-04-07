Οι πολλές προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν αλλά και οι έντονες συζητήσεις που διεξήχθησαν προκάλεσαν μπάχαλο και σύγχυση με τι τελικά ψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής που αφορά τις εκποιήσεις.

Όπως διαφάνηκε σήμερα, όπως δήλωσε και η Χρηματοοικονομική Επιτρόπος, Βαλεντίνα Νικολάου, η Ολομέλεια ψήφισε αναστολή εκποιήσεων πρώτης κατοικίας μέχρι 350.000 ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου.

Η πρόταση ήταν της ΔΗΠΑ, την οποία είχε καταθέσει εδώ και αρκετό καιρό και συζητήθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Φυσικά, θα πρέπει να σημειωθεί πως ο εν λόγω νόμος δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή, εάν πρώτα δεν υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η πρόταση θα κριθεί κατά πόσο είναι αντισυνταγματική, μαζί με όλες τους υπόλοιπους νόμους που υπερψηφίστηκαν.