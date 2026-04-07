Σε κλίμα έντασης, αντιπαραθέσεων, αναβολής θεμάτων, ακόμη και προσωπικών επιθέσεων η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε χθες τα δύο νομοσχέδια του Υπουργείου Οικονομικών και αριθμό προτάσεων νόμου των κομμάτων, που αφορούν το γενικότερο πλαίσιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των εκποιήσεων.

Σημαντική επίσης ήταν η ομόφωνη υπερψήφιση πρότασης νόμου που προστατεύει τους εγγυητές.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια ξεκίνησε με ένταση, ακόμη και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για διαδικαστικής φύσεως θέματα, με ΔΗΚΟ και ΑΚΕΛ να ανταλλάσσουν τα πρώτα πυρά, ενώ λίγο αργότερα υπήρξε και επεισόδιο μεταξύ της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου και του προέδρου του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρου Παπαδούρη, με τους δύο να ανεβάζουν για λίγο τους τόνους.

Να σημειωθεί πως είχε προηγηθεί εκδήλωση διαμαρτυρίας πολιτών σχετικά με τις εκποιήσεις έξω από το κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Τελικά, τα δύο νομοσχέδια που τροποποιούν τον νόμο για τον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως και τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθήκευσης Ακινήτων νόμων υπερψηφίστηκαν, με 32 ψήφους υπέρ, 18 κατά και 37 ψήφους υπέρ και 15 κατά, αντίστοιχα.

Τι αλλάζει για εγγυητές

Η Ολομέλεια «πέρασε» επίσης αριθμό προτάσεων νόμου για τις οποίες είχε προηγηθεί έντονη συζήτηση και διαβουλεύσεις μεταξύ των κομμάτων.

Συγκεκριμένα, η πρόταση Αβέρωφ Νεοφύτου, Μαρίνου Σιζόπουλου, Ηλία Μυριάνθους, Αλέξου Τρυφωνίδη, Ανδρέα Θεμιστοκλέους, Αλεξάνδρας Ατταλίδου και Κωστή Ευσταθίου για τους εγγυητές δανείων εγκρίθηκε ομόφωνα με 50 ψήφους.

Σκοπός της πρότασης είναι να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ενυπόθηκο ακίνητο που αποτελούσε εξασφάλιση σε δάνειο πωλείται μέσω πλειστηριασμού ή ανακτάται από ενυπόθηκο δανειστή, η εγγύηση που παρέχεται από τους εγγυητές του δανείου περιορίζεται και δεν υπερβαίνει το ποσό του αρχικού δανείου, αφαιρουμένων, αναλόγως της περίπτωσης, είτε του ποσού που έχει εισπραχθεί από τον διεξαχθέντα πλειστηριασμό, είτε της αξίας για την οποία το ακίνητο έχει ανακτηθεί από τον δανειστή.

Οι άλλες προτάσεις που πέρασαν

Επίσης, υπερψηφίστηκε με 29 ψήφους υπέρ, 18 κατά και μία αποχή η πρόταση νόμου του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους δικαστές που εκδικάζουν υποθέσεις χρηματοοικονομικής φύσεως και ειδικότερα, διαφορές μεταξύ του δανειολήπτη/εγγυητή/παρόχου εξασφάλισης και του πιστωτή, είτε αυτή η διαφορά αφορά πιστωτική διευκόλυνση, χρεωστικό υπόλοιπο, καταχρηστικές ρήτρες, ή και οποιοδήποτε άλλο θέμα ή/και διαφορά που προκύπτει από τη συναφθείσα μεταξύ των μερών σύμβαση, να εκδίδουν διάταγμα παραμερισμού ειδοποίησης εκποίησης (τύπου ΙΑ). Ο ενυπόθηκος οφειλέτης δύναται να ζητήσει παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης ενυπόθηκης κατοικίας (Τύπου «ΙΑ») εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα που θα παραλάβει την ειδοποίηση και το δικαστήριο δικαιούται να εκδίδει Διάταγμα παραμερισμού της ειδοποίησης. Σημειώνεται ότι, μετά από την πάροδο δώδεκα μηνών ο ενυπόθηκος πιστωτής δικαιούται να προχωρήσει με νέα ειδοποίηση, εκτός εάν το Δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά εκ νέου να παραμερίσει την ειδοποίηση λόγω του ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι και νοούμενου ότι ο δανειολήπτης δεν επιδεικνύει κακή πίστη.

Νικόλα Παπαδόπουλου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους δικαστές που εκδικάζουν υποθέσεις χρηματοοικονομικής φύσεως και ειδικότερα, διαφορές μεταξύ του δανειολήπτη/εγγυητή/παρόχου εξασφάλισης και του πιστωτή, είτε αυτή η διαφορά αφορά πιστωτική διευκόλυνση, χρεωστικό υπόλοιπο, καταχρηστικές ρήτρες, ή και οποιοδήποτε άλλο θέμα ή/και διαφορά που προκύπτει από τη συναφθείσα μεταξύ των μερών σύμβαση, να εκδίδουν διάταγμα παραμερισμού ειδοποίησης εκποίησης (τύπου ΙΑ). δύναται να ζητήσει παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης ενυπόθηκης κατοικίας (Τύπου «ΙΑ») εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα που θα παραλάβει την ειδοποίηση και το δικαστήριο δικαιούται να εκδίδει Διάταγμα παραμερισμού της ειδοποίησης. Σημειώνεται ότι, μετά από την πάροδο δώδεκα μηνών ο ενυπόθηκος πιστωτής δικαιούται να προχωρήσει με νέα ειδοποίηση, εκτός εάν το Δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά εκ νέου να παραμερίσει την ειδοποίηση λόγω του ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι και νοούμενου ότι ο δανειολήπτης δεν επιδεικνύει κακή πίστη. Μεταξύ των προτάσεων νόμου που υπερψηφίστηκαν ήταν η πρόταση του ΑΚΕΛ που αποκαθιστά το δικαίωμα των δανειοληπτών να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη και να αναστέλλουν την εκποίηση, στην περίπτωση παράνομων χρεώσεων και καταχρηστικών ρητρών. Όπως σημείωσε το κόμμα σε ανακοίνωση του, αυτή η πρόταση είναι μέρος της ολοκληρωμένης πρότασης του ΑΚΕΛ για αντιμετώπιση των ΜΕΔ, που περιλαμβάνει την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής για προστασία του δικαιώματος στη στέγη (με διεύρυνση του σχεδίου ενοίκιο έναντι δόσης), την αποτελεσματικότερη εποπτεία των τραπεζών και των ταμείων στη διαχείριση των ΜΕΔ και τη βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας ώστε περισσότεροι δανειολήπτες να σώσουν το σπίτι τους.

Εγκρίθηκε ομόφωνα, με 49 ψήφους υπέρ, πρόταση νόμου του προέδρου των Οικολόγων Σταύρου Παπαδούρη, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας, στην εξάλειψη στρεβλώσεων που, όπως υποστηρίζεται, λειτουργούν σε βάρος των δανειοληπτών, καθώς και στην ενδυνάμωση του ρόλου του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας, στην εξάλειψη στρεβλώσεων που, όπως υποστηρίζεται, λειτουργούν σε βάρος των δανειοληπτών, καθώς και στην ενδυνάμωση του ρόλου του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Με 38 ψήφους υπέρ και 14 κατά εγκρίθηκε πρόταση του ΕΛΑΜ, με την οποία προβλέπεται απαγόρευση απαίτησης πρόσθετων εξασφαλίσεων στις περιπτώσεις όπου το δάνειο καλύπτεται ήδη από την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου.

Επίσης, με 33 ψήφους υπέρ και 17 κατά εγκρίθηκε πρόταση των βουλευτών του ΑΚΕΛ Γιώργου Λουκαΐδη, Άριστου Δαμιανού και Ανδρέα Καυκαλιά, καθώς και του προέδρου των Οικολόγων Σταύρου Παπαδούρη, η οποία κατοχυρώνει το δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο για αναστολή εκποίησης σε περιπτώσεις όπου αμφισβητείται το χρέος ή εγείρονται ζητήματα καταχρηστικών ρητρών.

καθώς και του προέδρου των Οικολόγων Σταύρου Παπαδούρη, η οποία κατοχυρώνει το δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο για αναστολή εκποίησης σε περιπτώσεις όπου αμφισβητείται το χρέος ή εγείρονται ζητήματα καταχρηστικών ρητρών. Παράλληλα, με 30 ψήφους υπέρ και 18 κατά, υπερψηφίστηκε πρόταση των βουλευτών του ΑΚΕΛ Άριστου Δαμιανού, του ΔΗΚΟ Ζαχαρία Κουλία, Πανίκου Λεωνίδου και Χρίστου Ορφανίδη, καθώς και του βουλευτή της ΔΗΠΑ Αλέκου Τρυφωνίδη, η οποία προβλέπει διαγραφή του εναπομείναντος χρέους όταν τα έσοδα από την εκποίηση δεν επαρκούν για την πλήρη αποπληρωμή του.

καθώς και του βουλευτή της ΔΗΠΑ Αλέκου Τρυφωνίδη, η οποία προβλέπει διαγραφή του εναπομείναντος χρέους όταν τα έσοδα από την εκποίηση δεν επαρκούν για την πλήρη αποπληρωμή του. Με 29 ψήφους υπέρ και 18 κατά εγκρίθηκε επίσης πρόταση των Άριστου Δαμιανού, Ζαχαρία Κουλία, Πανίκου Λεωνίδου, Χρίστου Ορφανίδη και Αλέκου Τρυφωνίδη, η οποία απαγορεύει την επιβολή πρόσθετων τόκων από τη στιγμή που το χρέος φθάνει στο διπλάσιο του αρχικού ποσού.

Ακόμη, με 47 ψήφους υπέρ και μία κατά εγκρίθηκε πρόταση του Σταύρου Παπαδούρη, η οποία καθορίζει ως κατώτατη τιμή πώλησης το 50% της αξίας του ακινήτου σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων πλειστηριασμών.

Με 30 ψήφους υπέρ και 23 κατά εγκρίθηκε πρόταση της ΔΗΠΑ, η οποία προβλέπει την προσωρινή αναστολή εκποιήσεων κύριας κατοικίας αξίας έως 350.000 ευρώ μέχρι τον Αύγουστο.

η οποία προβλέπει την προσωρινή αναστολή εκποιήσεων κύριας κατοικίας αξίας έως 350.000 ευρώ μέχρι τον Αύγουστο. Τέλος, με 31 ψήφους υπέρ, 16 κατά και δύο αποχές εγκρίθηκε πρόταση των Ζαχαρία Κουλία και Χρίστου Ορφανίδη, με την οποία ο πιστωτής υποχρεώνεται να εξαντλεί πρώτα τα μέτρα σε βάρος του πρωτοφειλέτη και των εξασφαλίσεων, πριν στραφεί κατά των εγγυητών.

Τι προνοούν τα νομοσχέδια που εγκρίθηκαν

Πιο συγκεκριμένα, η Ολομέλεια ενέκρινε με 34 ψήφους υπέρ και 18 εναντίον το νομοσχέδιο που αφορά την τροποποίηση του πλαισίου για τον μηχανισμό επιβεβαίωσης του χρέους επιλέξιμου οφειλέτη από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, με σκοπό να δίνεται περιθώριο αναδιάρθρωσης της οφειλής.

Με τις αλλαγές που αποφασίστηκαν, καθίσταται δεσμευτική η αιτιολογημένη απόφαση της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου για διαφορές μέχρι και 20.000 ευρώ, ενώ παράλληλα διευρύνεται η δυνατότητα των δανειοληπτών να προσφεύγουν στην Επίτροπο σε περιπτώσεις διαφορών ή καταγγελιών κατά χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν επίσης ότι ο δανειολήπτης μπορεί να υποβάλει παράπονο είτε με την παραλαβή της επιστολής «Ι» είτε με την παραλαβή της επιστολής «ΙΑ» στο πλαίσιο της διαδικασίας εκποίησης. Την ίδια ώρα, τροποποιούνται και επιμέρους χρονοδιαγράμματα που αφορούν τη διαδικασία των εκποιήσεων.

Παρότι στο αναθεωρημένο κείμενο περιλήφθηκαν πρόσθετοι λόγοι για προσφυγή των εμπλεκομένων μερών στη Δικαιοσύνη, δεν υιοθετήθηκε θέση που είχε καταθέσει η Χρηματοοικονομική Επίτροπος, η οποία είχε εκφράσει τη διαφωνία της με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, εκτιμώντας ότι οι συγκεκριμένες πρόνοιες περιορίζουν και αποδυναμώνουν τον ρόλο του θεσμού. Έτσι, παραμένει σε ισχύ η πρόνοια που δίνει στις τράπεζες τη δυνατότητα να αμφισβητούν δικαστικά τις αποφάσεις της Επιτρόπου, ακόμη και σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης.