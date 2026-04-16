Σε μερική αποδοχή της αναπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον νόμο περί προστασίας καταναλωτή προχώρησε η Επιτροπή Ενέργειας, ενώ αποφάσισε να αναβάλει για την ερχόμενη εβδομάδα την εξέταση της αναπομπής που αφορά τον τροποποιητικό νόμο για τις ΑΠΕ.

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Πέμπτης, η Επιτροπή συζήτησε πρώτα την αναπομπή του ΠτΔ για τον νόμο που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι μια εύλογη ερμηνεία της επίμαχης πρόνοιας είναι πως το σχετικό κόστος θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, κάτι που, όπως σημείωσε, αντίκειται στο άρθρο 80 του Συντάγματος.

Η ίδια εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι ο νόμος εγείρει και ζήτημα παραβίασης της διάκρισης των εξουσιών, καθώς, όπως ανέφερε, η νομοθετική εξουσία παρεμβαίνει σε αρμοδιότητες της εκτελεστικής.

Υπό το πρίσμα αυτό, η Επιτροπή Ενέργειας αποφάσισε να αναβάλει την εξέταση της αναπομπής για τις ΑΠΕ, επιδιώκοντας να δώσει χρόνο στην κυβέρνηση να παρουσιάσει συγκεκριμένες ενέργειες και πιθανές λύσεις επί του ζητήματος.

Στην ίδια συνεδρίαση εξετάστηκε και η αναπομπή του νόμου περί Προστασίας του Καταναλωτή του 2026, ο οποίος αφορά την ενίσχυση του πλαισίου κατά των καταχρηστικών ρητρών.

Κατά τη συζήτηση, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι με τον συγκεκριμένο νόμο εισάγεται ανεπίτρεπτη αναδρομικότητα, γεγονός που, όπως υποδείχθηκε, εγείρει ζητήματα συνταγματικότητας.

Τελικά, η Επιτροπή αποφάσισε να κάνει μερικώς αποδεκτή την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφαιρώντας όλες τις πρόνοιες που θεωρήθηκε ότι προκαλούν συνταγματικά ζητήματα, διατηρώντας ωστόσο το βασικό πλαίσιο που αφορά την αντιμετώπιση των καταχρηστικών ρητρών.

