Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, μεταβαίνει την Τρίτη στην ΑΗΚ, όπου θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για σειρά εκκρεμών και κρίσιμων ζητημάτων, ενώ στο περιθώριο της επίσκεψης θα δει και τις συντεχνίες, οι οποίες έχουν εξαγγείλει 24ωρη στάση εργασίας για την Πέμπτη 23 Απριλίου.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός στο ΚΥΠΕ, η συνεδρίαση με το ΔΣ της ΑΗΚ ήταν ήδη προγραμματισμένη. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται η επάρκεια του συστήματος, τα ζητήματα του δικτύου, οι γεννήτριες της Δεκέλειας και τα φωτοβολταϊκά, θέματα που, όπως ανέφερε, απασχολούν εδώ και καιρό την ηγεσία.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανό, πρόκειται για ζητήματα που βρίσκονται εδώ και καιρό υπό συζήτηση σε επίπεδο ηγεσιών, με στόχο, όπως είπε, να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και πληρέστερη ενημέρωση από το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τόνισε ακόμη ότι τα περισσότερα από αυτά είναι φλέγοντα θέματα, για τα οποία, όπως σημείωσε, η κυβέρνηση θέλει να ασκηθεί πίεση ώστε να διαπιστωθεί σε ποιο στάδιο βρίσκονται και ποια βήματα θα γίνουν για την προώθησή τους.

Σε σχέση με την εξαγγελθείσα κινητοποίηση των συντεχνιών, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα συντεχνιακά θέματα της ΑΗΚ αποτελούν ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και όχι του Υπουργείου. Ανέφερε, ωστόσο, ότι θα ακούσει τις θέσεις των συντεχνιών, καθώς είχαν ζητήσει να συναντηθούν με τον πολιτικό τους προϊστάμενο και, όπως είπε, θεωρεί σωστό να τους ακούσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το Υπουργείο θα λάβει αποφάσεις για το ζήτημα.

Ο κ. Δαμιανός επανέλαβε ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις προκύψουν σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα θα ληφθούν από την ΑΗΚ. Ερωτηθείς, τέλος, κατά πόσο υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψουν περικοπές ρεύματος εξαιτίας της στάσης εργασίας, απάντησε ότι αυτό αποτελεί θέμα που αφορά την ΑΗΚ.