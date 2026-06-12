Αυστηρά περιορισμένη, προσωρινή και πλήρως συμβατή με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ θα είναι η υπό διαμόρφωση δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις διαβεβαίωσε ότι η λεγόμενη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια θα έχει σαφές χρονικό και δημοσιονομικό όριο. Όπως ανέφερε, οι σχετικές δαπάνες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και σωρευτικά το 0,6% του ΑΕΠ σε ορίζοντα τριετίας.

Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με τον Επίτροπο, αποσκοπεί στη διευκόλυνση επενδύσεων που μειώνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπιστία του αναθεωρημένου δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ.

Οι επιλέξιμες δράσεις αναμένεται να περιλαμβάνουν έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενίσχυση ηλεκτρικών δικτύων και διασυνδέσεων, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και μέτρα ενεργειακής απόδοσης και κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση.

Ο Ντομπρόβσκις ευχαρίστησε τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, για την παρουσίαση των συμπερασμάτων της ετήσιας διαβούλευσης του Ταμείου για την οικονομία της ευρωζώνης, σημειώνοντας ότι η αξιολόγηση του ΔΝΤ συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό με εκείνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές συμφωνούν στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης, εμβάθυνσης της Ενιαίας Αγοράς και προώθησης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Συμμερίζονται επίσης την άποψη ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αρχίσουν εγκαίρως την προετοιμασία για την περίοδο μετά τη λήξη της εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε η δημοσιονομική προσαρμογή να γίνει ομαλά και σταδιακά.

Πιερρακάκης: Ανάγκη στενού συντονισμού

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε την ανάγκη στενού δημοσιονομικού συντονισμού στην ευρωζώνη, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών και ενεργειακών προκλήσεων.

Ο επικεφαλής των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης δήλωσε ότι οι ομόλογοί του εξέτασαν τόσο τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις όσο και τις στρατηγικές επιλογές που θα καθορίσουν την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι οι επιπτώσεις τους γίνονται ήδη αισθητές στις αγορές ενέργειας, ενώ οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση.

«Η αβεβαιότητα έχει κόστος», ανέφερε ο Πρόεδρος του Eurogroup, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να το περιορίσουν μέσα από σταθερές και συνεπείς πολιτικές.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία του δημοσιονομικού συντονισμού, ώστε η δημοσιονομική πολιτική να παραμένει συμβατή με τη νομισματική πολιτική και να στηρίζει αποτελεσματικά τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Επενδύσεις για κόστος, ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα

Κοινός παρονομαστής των τοποθετήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Eurogroup ήταν η ανάγκη επιτάχυνσης των ενεργειακών επενδύσεων, ως προϋπόθεση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Όπως επισήμανε ο Πιερρακάκης, «η Ευρώπη χρειάζεται μια στρατηγική που θα μειώνει ταυτόχρονα το ενεργειακό κόστος και τις εξαρτήσεις της, μέσα από επενδύσεις σε διασυνδέσεις, δίκτυα και εγχώριες πηγές ενέργειας».

«Η ενεργειακή ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα, η πράσινη μετάβαση και η βιομηχανική πολιτική είναι διαφορετικές όψεις της ίδιας πρόκλησης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η καλύτερη κοινωνική πολιτική για όλους τους Ευρωπαίους είναι να επενδύσουμε στις ενεργειακές υποδομές».

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Νάντια Καλβίνιο.