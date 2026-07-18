Αν μη τι άλλο εντυπωσιακή μπορεί να χαρακτηριστεί η επάνοδος των τουριστών από το Ισραήλ, δεδομένης μάλιστα της ευρύτερης έκρυθμης κατάστασης στη γειτονική χώρα το τελευταίο διάστημα.

Χθες, η Στατιστική Υπηρεσία δημοσιοποίησε τα στοιχεία που αφορούν στις τουριστικές αφίξεις για τον Ιούνιο, καθώς και το πρώτο εξάμηνο του έτους. Δεδομένου ότι είναι κοινή η πεποίθηση πως δεν πρόκειται να φτάσουμε στα περσινά νούμερα ρεκόρ, η μείωση στις συνολικές αφίξεις κατά 1,7% για το πρώτο εξάμηνο, θεωρείται «αποδεκτή».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις τουριστών τον Ιούνιο του 2026 ανήλθαν σε 489.965 σε σύγκριση με 498.527 τον Ιούνιο του 2025, σημειώνοντας μείωση 1,7%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.656.015 σε σύγκριση με 1.843.013 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 10,1%. Αυτό που θα πρέπει πάντως να επισημανθεί, είναι ότι η μείωση του 1,7% στις αφίξεις Ιουνίου, ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στους αριθμούς που θα προκύψουν για ολόκληρο το έτος, καθότι ως γνωστό, οι αφίξεις του συγκεκριμένου μήνα είναι πολύ περισσότερες από τις αφίξεις για παράδειγμα του Απριλίου ή του Μαρτίου.

Όσον αφορά στις χώρες προέλευσης των τουριστών, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιούνιο 2026, αφού αποτέλεσαν το 33,0% (161.913) των συνολικών αφίξεων. Ακολουθούν οι αφίξεις από το Ισραήλ 16,4% (80.343) και οι αφίξεις από την Πολωνία το 7,3% (35.871). Το εντυπωσιακό όμως στοιχείο, για τις αφίξεις Ιουνίου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, επικεντρώνεται στο Ισραήλ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα νούμερα της Στατιστικής, τον Ιούνιο έφτασαν στην Κύπρο 80.343 τουρίστες από το Ισραήλ σε σχέση με 30.246 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 165,6%. Οι φετινοί αριθμοί ξεπερνούν και τον Ιούνιο του 2024, οπότε και είχαν φτάσει στην Κύπρο 51.814 Ισραηλινοί. Όσον αφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι και η μεγαλύτερη αγορά για την Κύπρο, τον Ιούνιο του 2026 έφτασαν στη χώρα μας 161.913 τουρίστες, σε σύγκριση με 181.610 τον περσινό Ιούνιο, σημειώνοντας μείωση 10,8%. Τον Ιούνιο του 2024, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν ανέλθει στις 171.704. Ελαφρά μείωση παρουσίασε η Πολωνία, η τρίτη μεγαλύτερη αγορά της Κύπρου. Τον Ιούνιο έφτασαν στην χώρα μας 35.871 τουρίστες, σε σχέση με 36.616 τον περσινό Ιούνιο, σημειώνοντας μείωση 2%. Τον Ιούνιο του 2024 οι αφίξεις από την Πολωνία ήταν 36.202.

Σε γραπτή του δήλωση, ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, σημειώνει ότι τα αποτελέσματα αφίξεων του Ιουνίου, επιβεβαιώνουν ότι ο τουρισμός της χώρας μας, επέστρεψε σε σταθερή τροχιά, καθώς η συνολική επίδοση του μήνα, κρίνεται υπό τις περιστάσεις ικανοποιητική. «Ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται, ότι οι ενέργειες του Υφυπουργείου, αλλά και του συνόλου της τουριστικής βιομηχανίας, για διαχείριση της έκτακτης κατάστασης στην οποία περιήλθε ο τουρισμός της χώρας μας από την 1η Μαρτίου και μετά, έχουν επιφέρει σαφώς βελτιωμένα αποτελέσματα», προσθέτει ο κ. Κουμής. Καταλήγοντας, ο υφυπουργός Τουρισμού επισημαίνει ότι ένας αριθμός γεωγραφικών αγορών έχουν επηρεαστεί, και απαιτούν και χρήζουν ακόμη εμπεριστατωμένης στήριξης για να διασφαλιστεί η επιτυχής και απρόσκοπτη συνέχιση της πορείας τους τα επόμενα έτη.